Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши пригласили на телешоу в Москву

В Уфе задержан супруг кассирши, обвиняемой в хищении более 20 млн рублей из банка.

Как пишет «РИА Новости», мужчину задержали в аэропорту Уфы. Он прибыл из Москвы, куда ранее был приглашен на шоу Андрея Малахова.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанного подозревают в причастности к кражам. По мнению следователей, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала его супруга, и получал от нее похищенные средства. Деньги он клал на личный счет или тратил на спортивные ставки.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 27 мая сотрудник банка в башкирском городе Салават сообщил о похищении из организации 20 млн рублей. Подозреваемая в краже кассирша банка Луиза Хайруллина была задержана 4 июля в Казани, где скрывалась со своими несовершеннолетними детьми.