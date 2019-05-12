Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане

При отправлении поезда со станции Бугульма в Татарстане с рельсов сошли задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по республике. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, в 12:25 по Москве.

«При отправлении грузового поезда с 13 пути станции сошли с рельс задняя колёсная пара тепловоза и колёсные пары у пяти порожних вагонов. Состав следовал по маршруту: железнодорожная станция Бугульма — сортировочная станция Дема Республики Башкортостан», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Задержки поездов из-за случившегося нет.