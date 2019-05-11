Человек пострадал в ДТП с грузовым поездом и микроавтобусом на Алтае

В субботу, 11 мая, на Западно-Сибирской железной дороге в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу железной дороги. Уточняется, что авария произошла на железнодорожном переезде перегона Хабары — Красноозерское.

По данным агентства, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист приближающегося поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

Водитель микроавтобуса получил травмы, его госпитализировали. У локомотива обнаружены незначительные повреждения.