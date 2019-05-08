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На "синей" ветке метро Москвы пассажир упал на рельсы и остался жив

Происшествия
14:25, 08 мая 2019

На центральном участке Арбатско-Покровской линии московской подземки из-за падения человека на рельсы произошел сбой.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter столичного метро, инцидент произошел на станции «Арбатская» «синей» ветки: пассажир упал под прибывающий поезд, однако остался жив.

Для его извлечения с путей работники подземки были вынуждены снять напряжение контактного рельса на семь минут. В связи с этим движение поездов было затруднено на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Курская» и «Киевская».

В настоящее время метрополитен сообщил об устранении сбоя.

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