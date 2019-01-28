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27 января, воскресенье

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Тело экс-руководителя компании "Дальспецстрой" нашли в Москве

Происшествия

Тело экс-руководителя строительной компании «Дальспецстрой» Дмитрия Савина обнаружили в Москве.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что Дмитрия Савина нашли мертвым в его доме на улице Привольная в районе Выхино-Жулебино ЮВАО. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Полиция проводит проверку. Источник «Интерфакса» сказал, что рассматривается не только версия о самоубийстве. Тело обнаружил сын Савина. 

Дмитрий Савин руководил «Дальспецстроем» с октября 2014 года. Его предшественника, Юрия Хризмана, обвинили в хищении 1,8 миллиарда рублей, выделенных на строительство космодрома «Восточный». В марте 2015 года Савин перешел на должность заместителя руководителя компании. Тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что это он поручил главе «Спецстроя» Александру Волосову уволить Савина за сокрытие проблемы с невыплатой зарплаты строителям космодрома. 

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.) 

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