На проспекте Мира похитили фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Следственный комитет завел уголовное дело после похищения мужчины из кафе на проспекте Мира.

Как сообщает ТАСС, в четверг, 10 января, в кафе на проспекте Мира неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, насильно посадили посетителя в багажник машины и скрылись с места происшествия.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала агентству, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — рассказала Иванова.

Она добавила, что следователи устанавливают место нахождения похищенного.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что похищенным оказался Юрий Василенко, объявленный Украиной в розыск по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. «По предварительной информации, в ресторане вооруженные люди напали на Юрия Василенко, находящегося в розыске», — цитирует агентство собеседника.

Напомним, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Фактическим заказчиком убийства генпрокурор Украины назвал бывшего гражданского мужа супруги Вороненкова Марии Максаковой — Владимира Тюрина.