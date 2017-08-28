Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

Один человек погиб при пожаре в трёхэтажном здании дома престарелых в Красноярске.

«Интерфакс» сообщает, что красноярский пансионат для престарелых загорелся примерно в 11:00 по местному времени.

Площадь пожара, которому присвоили второй ранг сложности, составила 200 квадратных метров. «При этом здание целиком находится в плотном дыму», — рассказал сотрудник пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Александр Якимов. С огнём борются 55 человек и 18 единиц техники.

Как передаёт РИА «Новости», возгорание возникло на кровле здания. Из дома престарелых эвакуировали 33 человека. По предварительным данным, один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.