Происшествия
08:45, 28 Августа 2017 Версия для печати

Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

Один человек погиб при пожаре в трёхэтажном здании дома престарелых в Красноярске.

«Интерфакс» сообщает, что красноярский пансионат для престарелых загорелся примерно в 11:00 по местному времени.

Площадь пожара, которому присвоили второй ранг сложности, составила 200 квадратных метров. «При этом здание целиком находится в плотном дыму», — рассказал сотрудник пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Александр Якимов. С огнём борются 55 человек и 18 единиц техники.

Как передаёт РИА «Новости», возгорание возникло на кровле здания. Из дома престарелых эвакуировали 33 человека. По предварительным данным, один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.

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Ушаков Олег

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