Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:18

Зачем платить налог на вклады? Есть и другие способы защитить сбережения

О том, как можно избежать лишнего налога, рассказывает эксперт Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС

Фото: Global Look Press

– Думаю, многие забыли, что в январе уходящего года было решено обложить граждан новым налогом: с 2022-го россияне начнут платить 13% с процентов по вкладам в банках – за доходы, полученные в 2021-м. Причем, со всех вкладов и счетов, которые хранятся на счетах у человека, включая валютные.

Методика подсчета довольно сложная (как это считают, можно прочитать тут). Но грубо говоря, за доход 2021-го придется заплатить 13% сверх суммы процентного дохода больше 42,5 тыс руб. В 2022-м необлагаемая налогом сумма дохода уже увеличится до 85 тыс руб. Тут все зависит от размера ключевой ставки ЦБ.

Фото: Сергей Хестанов
Сергей Хестанов

Впрочем, все это мне представляется совершенно неважным по следующей причине. Люди, чьи вклады попадают под такое налогообложение, легко могут избежать налога, используя другие финансовые инструменты, очень похожие по доходности на вклады, но с которых никаких налогов платить не придется. Это государственные бумаги – облигации федерального займа (ОФЗ).

Они продаются на бирже, номинальная стоимость от 1000 руб. Их можно купить или продать в любой рабочий день, доходность у них сейчас под 8,46% (что, в общем-то, превосходит ставки по депозитам). Бывает, конечно, по-разному, но чаще доходность ОФЗ все же чуть выше, чем по вкладам. Да и по надежности они ничем не хуже вкладов, поскольку это госбумаги.

ОФЗ даже несколько удобнее по надежности, чем вклады, так как в пределах срока погашения у облигаций нет жестких рамок: вы можете в любой день, когда работает биржа, их купить или продать. В то время как, снимая деньги с депозита раньше срока, потеряете проценты по вкладу.

Некоторые боятся приобретать ОФЗ, поскольку надо открывать брокерский счет и платить за его обслуживание. Считают, что так на так и выйдет. Уверяю, что открыть брокерский счет не дольше, чем открыть депозит. Во многих банках это можно сделать прямо из личного кабинета клиента, к тому же большинство крупных брокеров связаны с банками. Что касается обслуживания: если купить ОФЗ на сумму свыше 50 тыс. руб, то обслуживание бесплатно.

Фото: Gkobal Look Press

Надо сказать, я уже 3-4 года назад заметил тенденцию к вытеснению крупных вкладов облигациями: они стали весьма популярны среди людей, у которых на счетах больше миллиона рублей.

Кстати, сами финансовые власти настойчиво рекомендуют приобретать облигации – несколько лет назад даже сделали специальный их вид – ОФЗН (народные). Правда, в отличие от обычных облигаций, там было больше ограничений. Так что идея была неудачной, и сейчас их нет на рынке.

Государству выгоднее, чтобы люди приобретали ОФЗ – в этом случае при первичном размещении средства напрямую достаются государству, а не банкам. Во-вторых, это развитие финансового рынка, увеличение его емкости, что с государственной точки зрения, само по себе полезно. А людей это привлекает тем, что по ОФЗ ставка где-то на 0,5% выше, чем по депозитам. И, повторяю, на доход нет никакого налога.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Лайфстайл 31 минуту назад

Астролог Зараев сделал финансовый расклад на 2022 год

Личные финансы 3 часа назад

Сергей Хестанов: «Спецсчет для малоимущих - странная инициатива»

Здоровье 19 часов назад

Доктор Мясников: «Делить людей на вакцинированных и нет в новогоднюю ночь считаю неправильным»

Здоровье 23 часа назад

Омикрон в России перестал быть исключительно завозным. Профессора РАН настаивает на ревакцинации от нового штамма

Лайфстайл 1 день назад

Астролог Александр Зараев: 2022-й станет годом перемен

Лайфстайл 1 день назад

«Мама с Галей по сути организуют Жене интимную ночь». Обсуждаем с психологом, что такое «Ирония судьбы»

Лайфстайл 2 дня назад

Астролог Александр Зараев рассказал, когда закончится пандемия

Здоровье 2 дня назад

Потом удивляются, почему вакцина не вызывает доверия: обеззараживание журналистов «серебром» на пресс-конференции Путина вызвало негодование у экспертов

Здоровье 2 дня назад

В стационарах ковид-пациентов будут лечить «Миром-19» через нос

Лайфстайл 3 дня назад

Астролог Александр Зараев рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году

Здоровье 3 дня назад

В Хабаровском крае плановые операции теперь делают по QR-кодам

Здоровье 3 дня назад

Глава ВОЗ считает, что массовая ревакцинация только продлит пандемию

Здоровье 3 дня назад

Гастроэнтеролог объяснил, есть ли польза в "угольном" кофе

Лайфстайл 4 дня назад

Овнов ждет новое знакомство, а рыбы исполнят свою давнюю мечту. Гороскоп на 23-30 декабря

Лайфстайл 4 дня назад

Тигр глазами лося. Что надо знать о символе 2022 года

Лайфстайл 5 дней назад

Пенсионный балл. Как увеличить размер своей будущей пенсии

Экономика 5 дней назад

Фантомная спортивная площадка: в Рязани экс-мэр сядет на 5 лет после обращения журналистки к Путину

Лайфстайл 5 дней назад

Умный потребитель. Десять простых, но действенных советов, как сэкономить на покупках

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика