Зачем платить налог на вклады? Есть и другие способы защитить сбережения

Впрочем, все это мне представляется совершенно неважным по следующей причине. Люди, чьи вклады попадают под такое налогообложение, легко могут избежать налога, используя другие финансовые инструменты, очень похожие по доходности на вклады, но с которых никаких налогов платить не придется. Это государственные бумаги – облигации федерального займа (ОФЗ).

Они продаются на бирже, номинальная стоимость от 1000 руб. Их можно купить или продать в любой рабочий день, доходность у них сейчас под 8,46% (что, в общем-то, превосходит ставки по депозитам). Бывает, конечно, по-разному, но чаще доходность ОФЗ все же чуть выше, чем по вкладам. Да и по надежности они ничем не хуже вкладов, поскольку это госбумаги.

ОФЗ даже несколько удобнее по надежности, чем вклады, так как в пределах срока погашения у облигаций нет жестких рамок: вы можете в любой день, когда работает биржа, их купить или продать. В то время как, снимая деньги с депозита раньше срока, потеряете проценты по вкладу.

Некоторые боятся приобретать ОФЗ, поскольку надо открывать брокерский счет и платить за его обслуживание. Считают, что так на так и выйдет. Уверяю, что открыть брокерский счет не дольше, чем открыть депозит. Во многих банках это можно сделать прямо из личного кабинета клиента, к тому же большинство крупных брокеров связаны с банками. Что касается обслуживания: если купить ОФЗ на сумму свыше 50 тыс. руб, то обслуживание бесплатно.