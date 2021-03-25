Зачем платить налог на вклады? Есть и другие способы защитить сбережения
О том, как можно избежать лишнего налога, рассказывает эксперт Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС
– Думаю, многие забыли, что в январе уходящего года было решено обложить граждан новым налогом: с 2022-го россияне начнут платить 13% с процентов по вкладам в банках – за доходы, полученные в 2021-м. Причем, со всех вкладов и счетов, которые хранятся на счетах у человека, включая валютные.
Методика подсчета довольно сложная (как это считают, можно прочитать тут). Но грубо говоря, за доход 2021-го придется заплатить 13% сверх суммы процентного дохода больше 42,5 тыс руб. В 2022-м необлагаемая налогом сумма дохода уже увеличится до 85 тыс руб. Тут все зависит от размера ключевой ставки ЦБ.
Впрочем, все это мне представляется совершенно неважным по следующей причине. Люди, чьи вклады попадают под такое налогообложение, легко могут избежать налога, используя другие финансовые инструменты, очень похожие по доходности на вклады, но с которых никаких налогов платить не придется. Это государственные бумаги – облигации федерального займа (ОФЗ).
Они продаются на бирже, номинальная стоимость от 1000 руб. Их можно купить или продать в любой рабочий день, доходность у них сейчас под 8,46% (что, в общем-то, превосходит ставки по депозитам). Бывает, конечно, по-разному, но чаще доходность ОФЗ все же чуть выше, чем по вкладам. Да и по надежности они ничем не хуже вкладов, поскольку это госбумаги.
ОФЗ даже несколько удобнее по надежности, чем вклады, так как в пределах срока погашения у облигаций нет жестких рамок: вы можете в любой день, когда работает биржа, их купить или продать. В то время как, снимая деньги с депозита раньше срока, потеряете проценты по вкладу.
Некоторые боятся приобретать ОФЗ, поскольку надо открывать брокерский счет и платить за его обслуживание. Считают, что так на так и выйдет. Уверяю, что открыть брокерский счет не дольше, чем открыть депозит. Во многих банках это можно сделать прямо из личного кабинета клиента, к тому же большинство крупных брокеров связаны с банками. Что касается обслуживания: если купить ОФЗ на сумму свыше 50 тыс. руб, то обслуживание бесплатно.
Надо сказать, я уже 3-4 года назад заметил тенденцию к вытеснению крупных вкладов облигациями: они стали весьма популярны среди людей, у которых на счетах больше миллиона рублей.
Кстати, сами финансовые власти настойчиво рекомендуют приобретать облигации – несколько лет назад даже сделали специальный их вид – ОФЗН (народные). Правда, в отличие от обычных облигаций, там было больше ограничений. Так что идея была неудачной, и сейчас их нет на рынке.
Государству выгоднее, чтобы люди приобретали ОФЗ – в этом случае при первичном размещении средства напрямую достаются государству, а не банкам. Во-вторых, это развитие финансового рынка, увеличение его емкости, что с государственной точки зрения, само по себе полезно. А людей это привлекает тем, что по ОФЗ ставка где-то на 0,5% выше, чем по депозитам. И, повторяю, на доход нет никакого налога.