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Сергей Хестанов: «Спецсчет для малоимущих - странная инициатива»

Доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов оценил новую инициативу властей улучшить благосостояние малоимущих с помощью специальных счетов

Фото: Global Look Press

О чем речь

В конце ноября прозвучала идея создать специальный финансовый продукт для малоимущих россиян. Суть ее такова.

Правительство предложило создать единую государственную информационную систему социального обеспечения, куда будут внесены граждане с невысокими доходами. В помощь этим россиянам предполагается создать специальные счета, куда они могут положить свои сбережения по более привлекательной ставке, чем на обычных депозитах. Доходность, по идее, должна быть привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к реальной инфляции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что привлекательную доходность по таким вкладам могли бы обеспечить сами банки – напрямую из своей прибыли. Понятно, что кредитные организации отнеслись к идее более, чем прохладно.

Но она получила дальнейшее развитие – в декабре на парламентских слушаниях в Госдуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ предлагает ограничить размер специального депозита для малообеспеченных граждан 100 тысячами рублей.

Идея очень спорная и не только потому, что банки не хотят делиться прибылью. Остается много и других вопросов. Главный из них – кому это поможет?

Фото: Сергей Хестанов

Откуда деньги, Зин?

Вы высказывали скепсис по поводу идеи. Почему? – спрашиваю известного экономиста Сергея Хестанова.

– Видите ли, большая часть россиян вообще не имеет сбережений. Давно, лет 10 назад, проводился опрос, он показал, что таких в стране порядка 60%. Время идет, а цифра эта довольно стабильна. И заметьте, большая часть людей, не имеющих сбережений, это как раз малообеспеченные граждане.

Другими словами, у людей, которым хотят таким образом помочь, едва ли найдутся свободные средства на то, чтобы их куда-то вложить?

– Абсолютно верно. У них, скорее всего, и 50 тысяч нет. Ну, может, 10 тысяч найдется.

А смысл для них искать эти 100 тысяч? Ведь речь идет, как следует из разных заявлений, о размере ключевой ставки. То есть 8,5 тысяч в год прироста. Будет ли это хорошим подспорьем?

– Вот поэтому я и говорю, что это странная, на мой взгляд, инициатива. Конечно, вреда от нее особо не будет. Просто таких депозитов будет настолько мало, что возникает вопрос: а зачем вообще городить огород? Все это не очень рационально, мягко говоря.

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