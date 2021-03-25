Сергей Хестанов: «Спецсчет для малоимущих - странная инициатива»

О чем речь

В конце ноября прозвучала идея создать специальный финансовый продукт для малоимущих россиян. Суть ее такова.

Правительство предложило создать единую государственную информационную систему социального обеспечения, куда будут внесены граждане с невысокими доходами. В помощь этим россиянам предполагается создать специальные счета, куда они могут положить свои сбережения по более привлекательной ставке, чем на обычных депозитах. Доходность, по идее, должна быть привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к реальной инфляции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что привлекательную доходность по таким вкладам могли бы обеспечить сами банки – напрямую из своей прибыли. Понятно, что кредитные организации отнеслись к идее более, чем прохладно.

Но она получила дальнейшее развитие – в декабре на парламентских слушаниях в Госдуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ предлагает ограничить размер специального депозита для малообеспеченных граждан 100 тысячами рублей.

Идея очень спорная и не только потому, что банки не хотят делиться прибылью. Остается много и других вопросов. Главный из них – кому это поможет?