«Чёрные пятницы» привлекают кибермошенников. Как не попасться им на удочку?

Уловки в мессенджерах и приложениях

Вот уж от кого не ожидаем подвоха – так это от своих друзей, с которыми мы ведём переписку в различных мессенджерах, обмениваемся смешными картинками, ссылками на разные сайты…

Мошенники просчитали и это. Они придумали уловку с «выигрышной лотереей»: один из пользователей натыкается на фишинговый сайт, подделывающий известный бренд, на котором объявлен призовой розыгрыш в связи с «Чёрной пятницей». Он участвует, конечно же выигрывает (например, смартфон), но чтобы его получить, ему нужно разослать ссылку по списку своих контактов.

Захваченный азартом, желанием получить приз, доверием к «бренду», пользователь начинает распространять ссылку по друзьям, приглашая и их к участию в розыгрыше – атака мошенников распространяется с геометрической прогрессией, а ведь именно это им и нужно: чем больше охват, тем вероятнее, что кто-то поведётся на уловку и потеряет средства.

– Доверие, с которым люди относятся к сообщениям от друзей, играет мошенникам на руку, – комментирует Ибрагимов. – «Выиграв» приз и выполнив условия розыгрыша, жертва может столкнуться либо с ситуацией, когда её попросят оплатить, например, «налог» за выигрыш, либо «доставку». Словом, следующим шагом мошенников в этой атаке будет такой: выяснить данные карты, чтобы списать деньги. Как вариант, жертву для получения приза попросят скачать какое-либо вредоносное приложение, имитирующее, например, агрегатор скидочных купонов.

Вообще, к разного рода приложениям нужно относиться настороженно, так как есть шанс подцепить вирус, который будет передавать мошенникам конфиденциальные данные с телефона – например, коды из СМС, логин и пароль от входа в онлайн-банк.