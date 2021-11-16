Какие накопления бывших супругов делятся пополам? Отвечает юрист

Хочу развестись с мужем. Я пока ему об этом не говорила, но дело к этому давно идёт и он наверняка думает в этом же направлении. Переживаю, что он ещё до начала бракоразводного процесса обнулит свой сберегательный счёт, на котором мы храним наши общие деньги. Подскажите: деньги в банке на имя одного из супругов делятся между сторонами? И как быть, если до развода муж «почистил» счёт? - спрашивает наша читательница Александра из Воронежа.

Как на практике происходит раздел средств, хранящихся или хранившихся на счёте одного из супругов, рассказывает семейный юрист Анна Фролова:

– Если муж или жена вместе накопили капитал, то неважно, например, что зарабатывал муж, а жена в это время вела хозяйство, занималась детьми – супруга имеет право на эти деньги, которые считаются совместно нажитыми. В момент бракоразводного процесса суд может запросить выписку со счета супруга по ходатайству супруги. Но суды, как правило, говорят, что они не занимаются розыском денег, не выполняют функцию приставов и супруга сама должна в суд предоставить информацию о том, в каком банке находится счёт супруга для последующего получения выписки с этого счёта.

Суд может наложить арест на счёт и взыскать половину не только тех денег, которые на нем лежат, но и тех, которые были с него выведены. Но суд может наложить взыскание только на половину тех средств, которые были нажиты совместно. Если супруг докажет, что в данный период он уже не жил с супругой – предоставит договор аренды жилья, подтвердит, что жил за границей и т. д., то на эту часть средств взыскание обращено не будет.

Если в браке продавалось совместно нажитое имущество и деньги были положены на сберегательный счёт супруга, то половина суммы также может быть взыскана судом. Даже если деньги были потрачены супругом, они могут быть взысканы в порядке регресса.