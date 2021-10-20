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Правда ли, что пенсию можно получить в наследство?

Как и при каких условиях это можно сделать, разбираемся с экспертом

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Фото: @Pixabay

"Подруга находится в тяжелой жизненной ситуации. У нее трое детей, муж недавно умер, всю семью тянет сама. Подскажите, правда ли, что она может унаследовать пенсию своего супруга?", - спрашивает Анастасия из Благовещенска.

Как унаследовать пенсию ближайшего родственника, объясняет Анна БОРИСОВА, начальник отдела обязательного пенсионного страхования «Национального негосударственного пенсионного фонда»:

– Пенсия делится на две части: страховую и накопительную. Страховая часть формируется ПФР и ее получают от государства. Накопительной частью граждане могут распоряжаться сами: оставить ее в ПФР, перевести в негосударственный пенсионный фонд, делать взносы самостоятельно...

Сейчас накопительная пенсия заморожена, с 2014 года работодатели делают перечисления только на страховую пенсию, и накопительные пенсии – это те деньги, которые были накоплены на счетах работающих в ПФР и негосударственных фондах до 2014 года с учетом результатов инвестирования.

Именно эту накопительную часть пенсии можно унаследовать при определенных условиях.

Если человеку еще не была назначена выплата накопительной пенсии, то его наследники могут получить накопленные на счете средства. Узнать о размере накопительной пенсии можно на сайте госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. За наследованием накопительной пенсии в ПФР и частные фонды нужно обращаться не позднее 6 месяцев с момента смерти родственника. 

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