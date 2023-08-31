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Вчера, в 12:00

Не матерись, снимая дроны!

Как правильно реагировать на дроны – рассказывает Константин Баканов

Фото: Global Look Press

За беспилотниками и прилетами россияне теперь наблюдают самым активным образом: их число в небе увеличивается. Рефлекс включить камеру тоже понятен: ты – свидетель события. Но с этим рефлексом на автомате включается и другой – безбожно материться за кадром. Псковская, Брянская, Курская, Орловская, Тульская, Московская области – лексикон авторов видео не зависит ни от интенсивности атак, ни от того, из какого региона видео за секунды разлетелось в telegram,е по всей стране: мата там почему-то всегда больше, чем цензурных слов. Уши не вянут, только если кадры сняты с молчаливых наружных камер наблюдения.

Не хочется быть ханжой, тем более что доводилось писать колонки про то, как запретили мат в кино, и поддерживать режиссеров, теряющих драматизм и энергетику эпизода из-за того, что нецензурные слова приходится запикивать. Но про меру и культуру забывать не стоит ни маститым режиссерам, ни простым зевакам.

Можно еще понять, когда в кадре видна вспышка от взрыва и слышен хлопок, а ты это все видишь со своего балкона – тут, конечно, сложно отделаться фразой «на меня это производит чрезвычайное впечатление, господа». Но бывает, что дрон просто пролетает мимо, а в комментариях ничего, кроме потока все тех же загаражно-подзабористых слов. Выражающих, кстати, отнюдь не ужас, а скорее наоборот, радость, что эпизод попал именно в твою камеру и ты ньюсмейкер часа.

С ньюсмейкерами, кстати, пытаются бороться в Министерстве обороны, но, кажется, пора подключить и Министерство культуры. Что же, товарищи, это и есть язык Толстого и Достоевского, мать вашу?!

Чему нас учит семья и школа? Тому, что сдерживаться надо, только когда ты не согласен с партией и правительством? И что самое плохое слово из трех букв – «мир»?

Константин Баканов

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