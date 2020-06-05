«Саша больше не смеется»

«Барин» – так Александра Маслякова называют между собой кавээнщики. Только он определяет все творческие и финансовые правила игры. «Приедет барин – нас рассудит», – обычно говорят сотрудники его телекомпании «АМиК», когда возникают споры в отсутствие Маслякова. Без его ведома ни одна шутка ни одной команды не выйдет в телевизионный эфир. За шутками Александр Васильевич следит тщательно, подстраиваясь под веяния времени. А времена КВН пережил разные.

Передача, конечно, не случайно вышла в разгар хрущевской оттепели, когда позволено было чуть больше. В прямом эфире КВН звучал джаз, шутили про пуп Земли, который находится на острове Пасхи, или про эмиграцию лучших умов Советского Союза в Америку. Тогда Масляков был обычным соведущим диктора Светланы Жильцовой, с которой его сразу же зрители «поженили».

– Поначалу моего настоящего мужа очень расстраивали эти слухи, – смеется в разговоре с нами Светлана Алексеевна. – Представьте, он в магазине слышит: «Масляков-то со своей Светкой Жильцовой вчера так смотрели друг на друга в телевизоре…» Более того, команда нефтяного института в одном конкурсе пошутила – подарили нам с Сашей куклу-младенца.

Еще шутка прозвучала и от одесской команды: «Масляков – не Жильцов на этой Свете». К тому времени в жизни Александра действительно появилась Света – ассистент режиссера, которая потом стала женой ведущего. Но советские зрители были уверены: Жильцова – жена Маслякова.

В то время Александр не имел никакого отношения к производству передачи – просто выходил на сцену и объявлял очередной конкурс. Всё остальное – тексты, идеи, выбор команд – придумывали другие люди, например один из авторов и первых ведущих Альберт Аксельрод. Говорят, именно из-за него в 1972 году закрыли передачу. Назначенный на пост председателя Гостелерадио Сергей Лапин, по слухам, был антисемитом. Плюс цензура.

Масляков на некоторое время пропал из телеэфира. И тогда возникла легенда, что его посадили в тюрьму за валютные махинации. В это же время участника одной из команд КВН задержали на таможне при попытке вывезти в Израиль некие драгоценности. Тут же в центральной прессе появился фельетон «Саша больше не смеется».

– Масляков с компанией гоняли по стране прославившихся кавээнщиков, этот эстрадный чёс оплачивался налом, что и в те времена неразвитой налоговой службы не приветствовалось, – вспоминал участник команды МАИ Валентин Лившиц в своей книге «КВН. Ностальгия». Лившиц утверждает, что веселых и находчивых тогда спасло то, что они послушались следователя и сдали государству чемоданчик, полный денег. Та история до сих пор покрыта туманом.

– Я уверен, что это была сознательная провокация со стороны спецорганов, потому что кавээнщики – это был живой голос в то время, – рассуждает в разговоре с «Собеседником» один из символов КВН и постоянный член жюри игры Юлий Гусман.

После этого уже известный Масляков начал вести другие передачи: «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Веселые ребята», «Песня года». И мало кому известно, что Масляков был первым ведущим телеигры «Что? Где? Когда?».