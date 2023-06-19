Военные мятежи: как это бывало

До середины августа, по сути, Москвой рулили стрельцы во главе с Хованским. Но поскольку князь хотел все большей власти, Софье пришлось созвать дворянское ополчение, которое сумело утихомирить стрельцов, арестовать Хованского. Его обезглавили. Софья осталась фактической правительницей России. Стрельцы же лишились многих своих привилегий.

Стрелецкий бунт (1698 г.)

Петр взял власть в 1689-м, а царевну Софью заключил в Новодевичий монастырь. Новый бунт стрельцов назрел к 1697-му, когда Петр I был за границей в Великом посольстве. Взбунтовались 4 полка.

Причины были аналогичные тем, что и во время предыдущего восстания. Только они усилились тяготами походов. Так, в челобитной генералиссимусу Алексею Шеину воины жаловались: во время сражений 1695-го (Азовские походы Петра I) было «побито их множество», так как Лефорт ставил стрельцов в самые опасные места. Недовольны они были и назначением командиров-иностранцев. Кроме того, их начали перемещать по пограничным заставам, не предоставляя нормальных условий для зимовки, не давая побывать дома, как было предписано правилами. Да и жалованья практически не платили – доходило до того, что им приходилось побираться.

В Москве появились беглые стрельцы, они пытались подать челобитную на эти притеснения. Их арестовали. Они сбежали, пробрались к своим... А тут еще появились слухи о том, что Петр вроде как умер в Европе. Да и Софья, получив от стрельцов весточки, решила вернуться на трон... В общем, 4 полка (около 2200 человек) направились к Москве...

Против них власти выставили около 4 тысяч человек – Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бутырский полки и дворянскую конницу.

В середине июня войска сошлись близ Новоиерусалимского монастыря под Москвой. Поначалу царские офицеры попытались договориться с бунтующими. Ничего не вышло – стрельцы заявили: «или умрут, или пройдут в Москву» хоть на несколько дней, чтобы увидеться с семьями, а потом готовы идти куда направят.

В ответ по ним дали залп из 25 орудий. Сражение продолжалось около часа. Потом стрельцы начали сдаваться в плен. В боях было убито 22 стрельца, ранено 40, потери в царских войсках – 4 человека.

Но потом, когда начались казни (октябрь 1698-го), на плаху угодило около тысячи человек, а 600 били кнутом и сослали. Допросы, пытки и казни продолжались до 1699-го (некоторые и позже). Женам и детям стрельцов было велено покинуть Москву, россиянам запретили давать им милостыню и работу.

Софью постригли в монахини, стрелецкие полки расформировали.

Восстание декабристов (1825 г.)

Это был уже не просто бунт обиженных войск или желание заменить одного царя на другого. Это была попытка изменить государственный строй.

После войны 1812-го в России стали появляться тайные общества, где офицеры, участники боевых действий, обсуждали будущее страны, а потом стали готовиться перейти от слов к делу. Они хотели упразднить самодержавие, отменить крепостное право. Удачный, по их мнению, момент наступил

14 декабря 1825-го.Александр I умер, не оставив наследника. Власть должна была перейти к его брату Константину, но имелся давний секретный отказ того от престола. Таким образом, императором должен был стать крайне непопулярный Николай. Но еще до открытия этого документа народ привели к присяге Константину. Тот и титула не принимал, но и не отказывался. И тогда Николай решился объявить себя императором. Присягу назначили на 14 декабря...

Декабристы договорились вывести полки на Сенатскую площадь, чтобы помешать войскам и Сенату присягнуть Николаю. Были даже планы проникнуть накануне во дворец и убить его...

К 11 часам утра офицеры привели на площадь около 800 солдат. Но оказалось, что Сенат присягнул еще в 6 утра.