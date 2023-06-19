Военные мятежи: как это бывало
В истории России вооруженных мятежей было немного. Чем они были вызваны и как заканчивались?
В многовековой истории России было немало народных волнений, крестьянских восстаний... Но вооруженных мятежей, когда инициаторами кризиса выступали воинские части, было немного. Чем они были вызваны и как заканчивались?
Хованщина (1682 г.)
Под таким названием вошел в историю первый Стрелецкий бунт – по имени начальника стрельцов князя Ивана Хованского.
В апреле 1682-го умирает царь Федор III. На престол он вступил 15 лет от роду, в 20 умер. Наследника у него не было, но оставались два брата от разных браков отца – 16-летний Иван (от Милославской) и 10-летний Петр (будущий Петр Великий, от Нарышкиной) и сестры. Самая известная – 25-летняя царевна Софья (также от Милославской).
Между тем среди стрельцов росло недовольство. Во-первых, при Федоре III они постепенно превращались из элитных воинских частей в нечто типа городской полиции. Во-вторых, жалованье им платили крайне нерегулярно. И наконец, то, что сегодня мы называем превышением служебных полномочий: начальники стали заставлять стрельцов выполнять разные работы в своих имениях.
К тому же после смерти царя обострился кризис власти: по старшинству престол должен был получить болезненный Иван, но Нарышкиным удалось провозгласить царем Петра. Тогда Милославские пустили слух, что Ивана отравили, по Москве стал гулять список «бояр-изменников»...
И вот 15 мая 1682 года вооруженные стрельцы во главе с князем Хованским пришли в Кремль. Им показали обоих царевичей. Стрельцы успокоились. Но тут князь Долгоруков начал их оскорблять, его убили. И понеслось...
В итоге Земский собор утвердил первенство Ивана при соправлении Петра при регентстве Софьи.
До середины августа, по сути, Москвой рулили стрельцы во главе с Хованским. Но поскольку князь хотел все большей власти, Софье пришлось созвать дворянское ополчение, которое сумело утихомирить стрельцов, арестовать Хованского. Его обезглавили. Софья осталась фактической правительницей России. Стрельцы же лишились многих своих привилегий.
Стрелецкий бунт (1698 г.)
Петр взял власть в 1689-м, а царевну Софью заключил в Новодевичий монастырь. Новый бунт стрельцов назрел к 1697-му, когда Петр I был за границей в Великом посольстве. Взбунтовались 4 полка.
Причины были аналогичные тем, что и во время предыдущего восстания. Только они усилились тяготами походов. Так, в челобитной генералиссимусу Алексею Шеину воины жаловались: во время сражений 1695-го (Азовские походы Петра I) было «побито их множество», так как Лефорт ставил стрельцов в самые опасные места. Недовольны они были и назначением командиров-иностранцев. Кроме того, их начали перемещать по пограничным заставам, не предоставляя нормальных условий для зимовки, не давая побывать дома, как было предписано правилами. Да и жалованья практически не платили – доходило до того, что им приходилось побираться.
В Москве появились беглые стрельцы, они пытались подать челобитную на эти притеснения. Их арестовали. Они сбежали, пробрались к своим... А тут еще появились слухи о том, что Петр вроде как умер в Европе. Да и Софья, получив от стрельцов весточки, решила вернуться на трон... В общем, 4 полка (около 2200 человек) направились к Москве...
Против них власти выставили около 4 тысяч человек – Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бутырский полки и дворянскую конницу.
В середине июня войска сошлись близ Новоиерусалимского монастыря под Москвой. Поначалу царские офицеры попытались договориться с бунтующими. Ничего не вышло – стрельцы заявили: «или умрут, или пройдут в Москву» хоть на несколько дней, чтобы увидеться с семьями, а потом готовы идти куда направят.
В ответ по ним дали залп из 25 орудий. Сражение продолжалось около часа. Потом стрельцы начали сдаваться в плен. В боях было убито 22 стрельца, ранено 40, потери в царских войсках – 4 человека.
Но потом, когда начались казни (октябрь 1698-го), на плаху угодило около тысячи человек, а 600 били кнутом и сослали. Допросы, пытки и казни продолжались до 1699-го (некоторые и позже). Женам и детям стрельцов было велено покинуть Москву, россиянам запретили давать им милостыню и работу.
Софью постригли в монахини, стрелецкие полки расформировали.
Восстание декабристов (1825 г.)
Это был уже не просто бунт обиженных войск или желание заменить одного царя на другого. Это была попытка изменить государственный строй.
После войны 1812-го в России стали появляться тайные общества, где офицеры, участники боевых действий, обсуждали будущее страны, а потом стали готовиться перейти от слов к делу. Они хотели упразднить самодержавие, отменить крепостное право. Удачный, по их мнению, момент наступил
14 декабря 1825-го.Александр I умер, не оставив наследника. Власть должна была перейти к его брату Константину, но имелся давний секретный отказ того от престола. Таким образом, императором должен был стать крайне непопулярный Николай. Но еще до открытия этого документа народ привели к присяге Константину. Тот и титула не принимал, но и не отказывался. И тогда Николай решился объявить себя императором. Присягу назначили на 14 декабря...
Декабристы договорились вывести полки на Сенатскую площадь, чтобы помешать войскам и Сенату присягнуть Николаю. Были даже планы проникнуть накануне во дворец и убить его...
К 11 часам утра офицеры привели на площадь около 800 солдат. Но оказалось, что Сенат присягнул еще в 6 утра.
Солдаты отбили несколько атак. В итоге был смертельно ранен военный генерал-губернатор Милорадович. К часу на площади появились еще полки. Теперь восставших было уже около 3000 человек.
Николай, как признавался в своих записках, был совершенно растерян, декабристы могли легко захватить власть. Но время было упущено. Их окружили правительственные войска – порядка 11 тыс. пехоты и кавалерии. На заставах держали еще около 10 тыс. войск. Хватило нескольких залпов из пушек. Под градом картечи восставшие не устояли.
Под следствием оказались 579 декабристов (287 получили приговоры, пятеро казнены). Из казарм бунтовщики в разных частях страны вывели порядка 4000 солдат. Все они получили приговоры, а 200 человек прогнали сквозь строй. Николай I взял курс на реакцию, закручивание гаек.
На Сенатской был уже не просто бунт, а попытка изменить государственный строй.
Корниловский мятеж (1917 г.)
Бурный революционный год. Ситуация менялась стремительно. 7 июля Александр Керенский становится главой Временного правительства. 19 июля он назначает Верховным главнокомандующим генерала Лавра Корнилова. Между ними сразу начинает назревать конфликт: популярный и строптивый генерал считает, что должен иметь все полномочия в армии, предлагает ряд реформ, в том числе жесткие (например смертную казнь для дезертиров).
– Хрестоматийное «Корниловский мятеж» не отображает сути произошедшего, – говорит профессор Олег Волобуев. – «Мятежом» выступление Корнилова назвал Керенский. Ситуация была гораздо сложнее.
Среди офицерства зрело недовольство нерешительностью Временного правительства. В Петрограде ходили слухи, что 28 августа большевики готовят вооруженное выступление. На самом же деле это офицеры-заговорщики планировали устроить беспорядки под видом большевиков. Расчет был прост: на их подавление позовут армию – и военные легко возьмут власть. Это один пласт.
Корнилов едва ли стал бы участвовать в этом. Но после того, как 21 августа немцы заняли Ригу, как он и предсказывал, генерал понял: откладывать дальше нельзя. Это второй пласт.
Третий – роль экс-террориста Бориса Савинкова (он был товарищем военного министра – Керенского, оставившего себе и этот пост) и бывшего обер-прокурора Св. синода Владимира Львова.
Савинков от имени Керенского договорился с Корниловым, что тот пошлет к Петрограду 3-й конный полк, чтобы предупредить «восстание большевиков» (что тот и сделал и что в итоге было расценено как мятеж).
Львов же по собственному почину поехал к Керенскому, провел с ним невразумительный разговор о его возможной отставке и повез Корнилову «согласие» премьера уступить власть. Заручился согласием генерала – взять власть, если предложат. И повез это Керенскому.
По иронии судьбы Львов приехал к премьеру спустя пару часов после Савинкова и огорошил: генерал готов взять власть. Так возник якобы ультиматум Корнилова. Премьер отдал приказ: отправить вояку в отставку. Тот выпускает телеграмму: отказываюсь подчиняться.
Между тем войска идут на Петроград по обговоренному с Савинковым плану – спасать власть от «большевистского восстания» (заговорщики так и не проявились). В городе начинается паника. Корнилова объявляют предателем и мятежником.
В итоге никто оружия не применил, а Керенский фактически взял полномочия диктатора. 1 сентября Корнилов был арестован.