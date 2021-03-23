Фанаты ЦСКА уехали с матча в автозаках: зачинщиков не искали, брали всех подряд

Полицейские не могли выявить зачинщиков по камерам видеонаблюдения – они не работали. Поэтому решили забирать всех. Под горячую руку попали женщины и дети.

«На нас полетели стюарды и ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех били дубинками, шокерами. Отвезли в отделение. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram-канал. У парня, который там сейчас, пробита голова», – сообщил болельщик изданию KP.RU.

Задержанных болельщиков выводили группами и после досмотра перевозили автозаками в отделения МВД. Больше часа фанатов продержали на «ВЭБ-Арене», где проходил матч.

Многих задержанных так и не отпустили. Им грозит ответственность за мелкое хулиганство.

ЦСКА осудили фанатов за пиротехнику на стадионе, но при этом обещали обеспечить бесплатную юридическую помощь задержанным.

Руководство Российской Премьер-Лиги возмущено жесткими действиями правоохранителей и проведет собственное расследование инцидента.