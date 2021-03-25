В погоне за золотым унитазом

Банальная история

Впрочем, по порядку. Есть на Ставрополье зажиточный колхоз «Россия», процветавший не одно десятилетие. Ему удалось пережить крах СССР, остаться на плаву, когда все вокруг разваливалось, и продолжить до настоящего момента давать стабильную работу (то есть средство для достойной жизни) своим сотрудникам и, по совместительству, пайщикам. Дело в том, что в эпоху чековой приватизации мудрые набольшие передовые предприятия решили сохранить собственность колхоза в коллективной форме владения, посчитав, что такой подход будет лучшей мотивацией для работников. При этом, главу СПК «Россия» договорились выбирать раз в пять лет на общем собрании пайщиков. Система показала свою эффективность и позволила колхозу безбедно существовать до недавнего времени. Во многом благодаря тому, что несколько десятилетий управление было сосредоточено в руках председателя колхоза Сергея Пьянова.

Стабильность управленческой власти позволила значительно повысить благосостояние колхоза. А вместе с ним вырос и достаток его жителей. Причем, как выяснилось, некоторых (по «странному» стечению обстоятельств, особенно приближенных к заместителю председателя колхоза – Александру Гриневу) настолько существенно, что «мистическим» образом при зарплате около 100 тысяч рублей в месяц, они смогли позволить себе приобретение и многомиллионных особняков (возможно, даже с золотыми унитазами, но – это не точно), и авто класса «люкс», и регулярные поездки на элитные загранкурорты вроде Лазурного берега Франции. В общем, полный набор почтенных буржуа из топовой лиги буржуа, да не после годовщины Великой октябрьской революции будет помянуто.

Как известно, аппетит приходит во время еды, а культурно-материальный голод Гринева и его приближенных (а имя им легион: там и сын его Сергей Гринев, и Сергей Зеленин, и семья Подставкиных, и Андрей Барильченко, и Михаил Асеев, и Александр Гаврилов, и Алексей Казаков, и Дмитрий Костров, и его тезка г-н Левандовский, и семьи Давидьян и Баландиных, и прочие, прочие), по всей видимости, был как у Годзиллы. Ну, или как у Кинг Конга. В общем, хватать ребятам перестало. Поэтому, ничего более оригинального не придумав, решили они проверенного временем председателя Пьянова сместить, чтобы встать у руля (читай – «кормушки») самостоятельно и оказаться единоличными, как выражается председатель Сбербанка, бенефициарами успеха родного предприятия. Но, хотя до Лазурных берегов они и добрались, сознание их дальше Жмеринки не уехало. Поэтому действовать товарищи стали по привычным схемам, то есть – по понятиям, сложившимся еще в 90–е.

Как следствие, вначале на Пьянова вылились ушаты дерьма со страниц ставропольских СМИ (они обвиняли до того момента безукоризненного председателя во всех смертных грехах, раздувая все его мелкие ошибки до циклопических размеров), а потом была предпринята попытка уголовного преследования, начавшаяся непосредственно перед перевыборным собранием председателя колхоза, назначенным на 5 февраля 2021 года. У Сергея Пьянова был проведен обыск под предлогом поиска у него дома наркотиков. Видимо, фантазии противоборствующей группировки, взращенной на боевиках 80–х, хватило лишь на то, чтобы сравнить своего шефа с Пабло Эскобаром. Однако, Ставрополь – не Колумбия, и залежей коки правоохранители у Пьянова не обнаружили. Дело было прекращено и все обвинения сняты. Тем не менее, время оказалось упущенным и председателем, хоть и незаконно, но выбрали Гринева.