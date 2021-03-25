В погоне за золотым унитазом
Как "дон Корлеоне ставропольского разлива" нагадил родной станице.
«Никогда такого не было – и вот опять», – как любил говаривать приснопамятный Виктор Степанович Черномырдин. Одного из величайших, но до конца не оцененных государственных мужей давно уже нет с нами, но эта его крылатая фраза, ставшая «мемом» еще до появления данного понятия, до сих пор не теряет актуальности. Вспомнилась она не случайно, так как отсылает к эпохе «благословенных» девяностых. Казалось бы, календарь показывает почти четверть XXI века, весь мир подсел на навороченные гаджеты, частные компании отправляют людей в космос (привет, Илон Маск!), да что уж там – местами менталитет изменился до того, что кофе по популярности обогнало чай!
А, между тем, существуют локации, где время, как будто, законсервировалось и продолжает одаривать приметами двадцатилетней давности: рейдерскими захватами, манипулированием общественным мнением, стачками (привет, Виктор Степанович!), разборками, готовыми перерасти в вооруженный конфликт, в общем всем тем, что большинство россиян постаралось, как можно крепче, забыть. И, нет, речь идет не об Африке или Ближнем Востоке, и даже не о Средней Азии, где к традициям всегда относились с почтением, и преемственность методов не вызвала бы никаких вопросов. Нет, речь об одном из самых динамично-развивающихся (без всяких преувеличений) регионов Российской Федерации и о некогда ведущем градообразующем сельскохозяйственном предприятии.
Банальная история
Впрочем, по порядку. Есть на Ставрополье зажиточный колхоз «Россия», процветавший не одно десятилетие. Ему удалось пережить крах СССР, остаться на плаву, когда все вокруг разваливалось, и продолжить до настоящего момента давать стабильную работу (то есть средство для достойной жизни) своим сотрудникам и, по совместительству, пайщикам. Дело в том, что в эпоху чековой приватизации мудрые набольшие передовые предприятия решили сохранить собственность колхоза в коллективной форме владения, посчитав, что такой подход будет лучшей мотивацией для работников. При этом, главу СПК «Россия» договорились выбирать раз в пять лет на общем собрании пайщиков. Система показала свою эффективность и позволила колхозу безбедно существовать до недавнего времени. Во многом благодаря тому, что несколько десятилетий управление было сосредоточено в руках председателя колхоза Сергея Пьянова.
Стабильность управленческой власти позволила значительно повысить благосостояние колхоза. А вместе с ним вырос и достаток его жителей. Причем, как выяснилось, некоторых (по «странному» стечению обстоятельств, особенно приближенных к заместителю председателя колхоза – Александру Гриневу) настолько существенно, что «мистическим» образом при зарплате около 100 тысяч рублей в месяц, они смогли позволить себе приобретение и многомиллионных особняков (возможно, даже с золотыми унитазами, но – это не точно), и авто класса «люкс», и регулярные поездки на элитные загранкурорты вроде Лазурного берега Франции. В общем, полный набор почтенных буржуа из топовой лиги буржуа, да не после годовщины Великой октябрьской революции будет помянуто.
Как известно, аппетит приходит во время еды, а культурно-материальный голод Гринева и его приближенных (а имя им легион: там и сын его Сергей Гринев, и Сергей Зеленин, и семья Подставкиных, и Андрей Барильченко, и Михаил Асеев, и Александр Гаврилов, и Алексей Казаков, и Дмитрий Костров, и его тезка г-н Левандовский, и семьи Давидьян и Баландиных, и прочие, прочие), по всей видимости, был как у Годзиллы. Ну, или как у Кинг Конга. В общем, хватать ребятам перестало. Поэтому, ничего более оригинального не придумав, решили они проверенного временем председателя Пьянова сместить, чтобы встать у руля (читай – «кормушки») самостоятельно и оказаться единоличными, как выражается председатель Сбербанка, бенефициарами успеха родного предприятия. Но, хотя до Лазурных берегов они и добрались, сознание их дальше Жмеринки не уехало. Поэтому действовать товарищи стали по привычным схемам, то есть – по понятиям, сложившимся еще в 90–е.
Как следствие, вначале на Пьянова вылились ушаты дерьма со страниц ставропольских СМИ (они обвиняли до того момента безукоризненного председателя во всех смертных грехах, раздувая все его мелкие ошибки до циклопических размеров), а потом была предпринята попытка уголовного преследования, начавшаяся непосредственно перед перевыборным собранием председателя колхоза, назначенным на 5 февраля 2021 года. У Сергея Пьянова был проведен обыск под предлогом поиска у него дома наркотиков. Видимо, фантазии противоборствующей группировки, взращенной на боевиках 80–х, хватило лишь на то, чтобы сравнить своего шефа с Пабло Эскобаром. Однако, Ставрополь – не Колумбия, и залежей коки правоохранители у Пьянова не обнаружили. Дело было прекращено и все обвинения сняты. Тем не менее, время оказалось упущенным и председателем, хоть и незаконно, но выбрали Гринева.
С особым цинизмом
Как это ни прискорбно, но случившееся привело к тому, что после злополучного собрания и до сих пор в колхозе царят хаос и двоевластие, так как суд восстановил Сергея Пьянова в законной должности председателя СПК «Россия». Однако, почувствовавшая вкус денег (еще больших, чем у них уже были) группировка Гринева, отказываться от своих «побед» вовсе не намерена. Для удержания своего, мягко говоря, эфемерного «статуса» в ход идет проверенная тактика – заказчики продолжают заливать Пьянова тоннами нечистот со страниц «неполживых» («ангажированных») СМИ, не смущаясь тем, что их учредителей задерживают за неповиновение власти при изъятии тиражей по подозрению в экстремизме; баламутят работников колхоза, подбивая их чуть ли не на вооруженный бунт (особо тяжкое преступление); не гнушаются открытым запугиванием несогласных (многие жалуются на угрозы физической расправы – еще одно особо тяжкое). К сожалению, данные действия имеют успех и часть работников колхоза до сих пор верит в «правоту» гриневцев.
И это происходит на фоне того, что главный застрельщик – Гринев и ряд сподвижников, та же экс-главбух колхоза Светлана Подставкина, вот уже несколько месяцев находятся по вполне реальным обвинениям (хищение в особо крупных размерах) в местах не столь отдаленных. Но "дона Корлеоне ставропольского разлива", равно как и его сторонников, все это не смущает (странно, что наркотики правоохранители искали не у Гринева, а вдруг бы нашли?) и он продолжает раскачивать лодку. Закономерным образом, разброд и шатание сказывается на производственной деятельности колхоза. Возможно, сейчас вся глубина падения некогда успешного предприятия и не заметна рядовому колхознику, но она обязательно проявится в финансовых показателях. Просто потому, что они всегда имеют отложенное действие. Как тогда Гринев и его команда будут объяснять жителям родной станицы, почему их благосостояние, вдруг, пошатнулось, да так сильно?
Если только, Гринев сотоварищи не превратился в ширму. Удобную какому-то внешнему кукловоду. Ведь за шумом, создаваемым не слишком дальновидными гриневцами, остаются незаметными внезапно появившиеся в колхозе юристы на авто с московскими номерами, пиарщики, замаха которых хватает лишь на то, чтобы провести «пресс-конференцию» при пустом банкетном зале отеля, или, набив его статистами, но показав при этом нужную картинку в соцсетях. Не исключено, однако, что пока они лишь пристреливаются, скрываясь за спинами ставропольского "братка и его команды". Но когда будут готовы, рейдерский захват в духе 90–х будет полностью завершен. И кто тогда окажется в выигрыше? Работники колхоза «Россия»? Весьма сомнительно.