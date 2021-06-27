Сегодня Московский зоопарк открывается для посетителей после очередного локдауна

– Михаил, расскажите, с чего все началось?

– Когда нас в первый раз закрыли на локдаун, все пошли снимать «красную зону», врачей. А я пошел в зоопарк, потому что там был тот же самоотверженный труд людей, которые тоже находились в зоне риска, они продолжали работать и следить за животными так же, как врачи следили за больными людьми. Риск заболеть был и там, и там. Этот период был для меня одним из самых лучших. Первые 40 дней я честно сидел дома. Как мы сейчас понимаем, это было самое безопасное время, когда вообще можно было выходить. И потом я примерно дней 60 провел в зоопарке.

– Кто был самым первым вашим героем?

– Героем первого кадра была горилла с детенышем. То есть, и по сюжету, и по композиции получился высоченный уровень. И, соответственно, все последующие картинки должны были быть только лучше. И это было очень сложно сделать – все-таки, хорошие фотографии – не пирожки.

– Без посетителей животные ведут себя не так, как обычно?

– Это было что-то уникальное!