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Open-air Дунаевского в Новом Иерусалиме

14 июля открывается IV фестиваль «Лето. Музыка. Музей».

«Подходит к концу невероятный организационный марафон, который Московская областная филармония вместе с музеем «Новый Иерусалим» и с художественным руководителем фестиваля Василием Петренко, будем надеяться, успешно преодолели, - рассказывает президент фестиваля, руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. – Мы остались верны своей идее знакомить как можно большее количество людей с шедеврами академической музыки. По замыслу художественного руководителя фестиваля маэстро Петренко, цикл этого года будет посвящен музыкальным юбилеям. Это позволило нам собрать очень разнообразную программу, буквально на все вкусы: от Стравинского до Пьяццоллы. Мы приглашаем слушателей на все наши 8 концертов. Организаторы предусмотрели все антиковидные ограничения. Все концерты пройдут в формате open-air, в зале будет не более 500 зрителей. Билетов осталось очень мало, и, учитывая половинную заполняемость зала, я предлагаю всем, кто еще не успел приобрести билеты, поторопиться».

Откроет фестивальную программу 14 июля вечером оркестр-резидент фестиваля – Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Прозвучит музыка Игоря Стравинского, Мориса Равеля и Александра фон Цемлинского. Солист – блестящий пианист Кирилл Герштейн. А уже с 16 июля в Атриуме музея «Новый Иерусалим» будут проходить по два концерта в день: дневной и вечерний. К Госоркестру присоединятся Российский национальный молодежный симфонический оркестр, «Виртуозы Москвы», Musica Viva, виолончелист Миша Майский скрипачи Алена Баева и Гайк Казазян, певицы Альбина Шагимуратова и Полина Шамаева, гитарист Артем Дервоед и баянист Иосиф Пуриц.

Пять дней в Новом Иерусалиме будет править бал великая музыка и блистательные исполнители.

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