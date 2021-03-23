Звезды брали Канны грудью

Лазурный берег в этом году собрал немалое количество ярких представителей и представительниц киношного бомонда. Несмотря на то, что пандемия сегодня диктует свои суровые правила, звезды, как и раньше, с нескрываемым удовольствием блистали своими нарядами на красной дорожке. Некоторые актрисы и модели при этом допускали определенную степень фривольности.

Актриса Диана Крюгер на премьеру фильма "Все прошло хорошо" Франсуа Озона пришла в платье, верх которого был украшен небольшими полосками ткани, едва прикрывающими грудь.