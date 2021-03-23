Звезды брали Канны грудью
Какие актрисы и модели показали самые сексуальные наряды на красной дорожке
Лазурный берег в этом году собрал немалое количество ярких представителей и представительниц киношного бомонда. Несмотря на то, что пандемия сегодня диктует свои суровые правила, звезды, как и раньше, с нескрываемым удовольствием блистали своими нарядами на красной дорожке. Некоторые актрисы и модели при этом допускали определенную степень фривольности.
Актриса Диана Крюгер на премьеру фильма "Все прошло хорошо" Франсуа Озона пришла в платье, верх которого был украшен небольшими полосками ткани, едва прикрывающими грудь.
Французская певица, актриса и модель Лу Дуайон, дочь Джейн Биркин, «девушка невыразимого французского шика», продемонстрировала шик в наряде Gucci с лоскутками черной ткани, плавно переходящими в юбку из плиссированного золота
Знаменитая модель Белла Хадид приковала к себе внимание фотографов черно-белым платьем Jean Paul Gaultier, в котором главный акцент снова определили две полоски в зоне декольте и длинный прозрачный шлейф, похожий на павлиний хвост.
Модный блогер Леони Ханне, живущая в Лондоне и имеющая более 2 млн подписчиков в Instagram, показалась весьма соблазнительной в открытом наряде фисташкового цвета от дизайнерского дуэта Nicole + Felicia.
Одна из «ангелов» компании Victoria’s Secret - южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол блеснула полупрозрачным комбинезоном Etro с блестящей вышивкой и бахромой.
Облегающее серебристое платье Celine бывшей первой леди Франции Карлы Бруни модные критики признали одним из самых стильных нарядов церемонии открытия Каннского фестиваля.
А желтый наряд Atelier Zuhra на арабской манекенщице Фархане Боди стал одним из самых примечательных на красной дорожке.
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