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Звезды брали Канны грудью

Какие актрисы и модели показали самые сексуальные наряды на красной дорожке

Фото: Instagram

Лазурный берег в этом году собрал немалое количество ярких представителей и представительниц киношного бомонда. Несмотря на то, что пандемия сегодня диктует свои суровые правила, звезды, как и раньше, с нескрываемым удовольствием блистали своими нарядами на красной дорожке. Некоторые актрисы и модели при этом допускали определенную степень фривольности.

Актриса Диана Крюгер на премьеру фильма "Все прошло хорошо" Франсуа Озона пришла в платье, верх которого был украшен небольшими полосками ткани, едва прикрывающими грудь.

Фото: Instagram

Французская певица, актриса и модель Лу Дуайон, дочь Джейн Биркин, «девушка невыразимого французского шика», продемонстрировала шик в наряде Gucci с лоскутками черной ткани, плавно переходящими в юбку из плиссированного золота

Фото: Instagram
Лу Дуайон

Знаменитая модель Белла Хадид приковала к себе внимание фотографов черно-белым платьем Jean Paul Gaultier, в котором главный акцент снова определили две полоски в зоне декольте и длинный прозрачный шлейф, похожий на павлиний хвост.

Фото: Instagram
Белла Хадид

Модный блогер Леони Ханне, живущая в Лондоне и имеющая более 2 млн подписчиков в Instagram, показалась весьма соблазнительной в открытом наряде фисташкового цвета от дизайнерского дуэта Nicole + Felicia.

Фото: Instagram
Леони Ханне

Одна из «ангелов» компании Victoria’s Secret - южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол блеснула полупрозрачным комбинезоном Etro с блестящей вышивкой и бахромой.

Фото: Instagram
Кэндис Свейнпол

Облегающее серебристое платье Celine бывшей первой леди Франции Карлы Бруни модные критики признали одним из самых стильных нарядов церемонии открытия Каннского фестиваля.

Фото: Instagram
Карла Бруни

А желтый наряд Atelier Zuhra на арабской манекенщице Фархане Боди стал одним из самых примечательных на красной дорожке.

Фото: Instagram
Фархана Боди
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