В Госдуме предлагают сажать живодеров в тюрьму на три года

Депутаты внесли на рассмотрение ГД законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Авторами законопроекта стали парламентарии Владимир Бурматов и Сергей Вострецов из «Единой России», а также Елена Драпеко и Олег Шеин из «Справедливой России», передает РИА «Новости».

Депутаты предлагают усилить наказание вплоть до трех лет лишения свободы за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов.

Отмечается, что законопроект также предусматривает расширение состава преступления. Дополнительная ответственность будет вводится не только в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, но и тогда, когда преступление совершается в присутствии малолетнего или сопряжено с демонстрацией в СМИ.

За это депутаты предлагают наказывать штрафом, исправительными работами сроком до двух лет или принудительными работами сроком до пяти лет.

Крайняя мера наказания при таких условиях совершения деяния устанавливается в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.