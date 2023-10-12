Я бы в Путины пошла! Независимый кандидат готова баллотироваться в президенты

16 ноября журналистка из Ржева (Тверская область) Екатерина Дунцова объявила о намерении выдвигаться в президенты России. Потому что, цитирую, «последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение».

Кандидат-загадка

Как отмечает потенциальный кандидат Екатерина Дунцова, «с каждым днем жизнь простых россиян становится все труднее». На своих ресурсах она констатирует, что граждане «не могут свободно высказывать свое мнение, если оно не совпадает с позицией власти; растет число политзаключенных, сотни тысяч людей выдавлены из страны... Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться». Очень странно, что она не упоминает Китай, ну да Будда с ним. В остальном с ней трудно не согласиться.

Именно это вызывает у наблюдателей сомнения. Если верить последним социологическим данным, предвыборные тезисы Дунцовой (программа будет озвучена позже), которая открыто выступает против «генеральной линии партии», полностью соответствуют чаяниям примерно 40% россиян. Слишком идеально.

На данный момент телеграм-канал Дунцовой набрал более 100 тысяч подписчиков (для самовыдвижения кандидату необходимо собрать инициативную группу в 500 человек). И более 80 тысяч заявили о готовности отдать ей свою подпись. «Я верю, что мы сможем собрать 300 тысяч подписей и одержать победу», – говорит Екатерина.

Буквально через несколько дней после своего заявления Дунцова оказалась на допросе в прокуратуре. Сеть заполонили множество ее фейковых сайтов. На днях же, после обращения к своим сторонникам с просьбой о финансовой поддержке (нужно открывать избирательные штабы, провести встречи с избирателями, печатать листовки и плакаты), банк ВТБ заблокировал Дунцовой денежные переводы через 3 (три!) минуты. Впрочем, к вечеру следующего дня команда Дунцовой нашла решение проблемы, и им за несколько часов удалось собрать более 2,5 млн рублей. По словам Екатерины, они пойдут на организацию собрания инициативной группы.

Иноагентство страшнее тюрьмы

– Семья отнеслась к моему выдвижению положительно, они считают, что я справлюсь, – рассказывает «Собеседнику» Екатерина.

Дунцову называют политиком без политического опыта. Но, кроме того, что это тот недостаток, который сам быстро исчезает, отметим, что это не совсем так. Екатерина избиралась в Ржевскую гордуму, участвовала там в различных комиссиях и вела кампанию по возвращению прямых выборов мэра города – дошла до Верховного суда. Судя по тому, что Дунцова говорит, она прекрасно знает избирательное законодательство, не хуже Максима Каца* осведомлена о том, как и сколько подписей необходимо собрать, где и как проводить предвыборные мероприятия, на что следует тратить донаты. Чувствуется подкованность. Речи ее не производят мощного ораторского эффекта, однако, если прислушаться, она очень умело избегает острых углов и уходит от прямых ответов. В общем, не такая уж и простая девушка, как может показаться на первый взгляд.

Екатерина Дунцова. 40 лет, трое детей, два высших образования – журналистское и юридическое. С 2003 года она работает в СМИ Ржева. С 2006 по 2022 год была главным редактором местной телестудии «РиТ». В 2019 году избиралась депутатом городской думы, где проработала до 2022-го. Руководит отрядом волонтеров-поисковиков. Сейчас указывает своей профессией «кандидат в президенты РФ». В этом плане она выступает в числе прочего за контрактную армию и возвращение прямых выборов всех уровней.

Екатерине в соцсетях часто задают вопрос о ее личной безопасности и вполне реальной перспективе пополнить список политзаключенных. Она же заявила, что больше опасается признания ее иноагентом.

– Для меня самое страшное – выбирать: остаться или уехать, – говорит Дунцова. – Я не хочу, чтобы этот вариант возник. Что касается иноагентства – оно усложнит избирательный процесс. Ограничений на выдвижение нет, но есть большие ограничения в плане агитации. И вряд ли федеральные каналы будут приглашать к себе иноагента (Екатерина намерена участвовать в дебатах, в отличие от некоторых. – Авт.). А если мне откажут в регистрации, я конечно же буду оспаривать это в суде.

По словам Екатерины, она самый обычный человек, «как все». Живет в двушке в панельном доме, из имущества – только участок, который ей выдали как многодетной матери. Младший сын учится в кадетском классе МЧС, средняя дочка – в колледже, старшая уже работает.

Динозавр на Невском

Екатерина, в отличие от экспертов, полагает, что ее шансы если не победить, то хотя бы попасть в бюллетень не нулевые. Кто добавит: как шанс увидеть динозавра на Невском.

– Шансы есть всегда и на всё, и у меня они 50 на 50, – говорит она. – Что до нашей избирательной кампании – я говорю «нашей» потому, что это общее дело, – то все зависит только от нас. Понимание, что делать с организацией, есть. Мы формируем сеть региональных штабов – они будут открыты после Нового года, и в них же организуем пункты сбора подписей. Скоро будет понимание по штабу в Москве, где начнется основная работа. Мы также объявим дату заседания инициативной группы, чуть позже.

Как предположил журналист Алексей Венедиктов*, такие люди в ходе президентской кампании еще будут возникать. «Это только начало, – заявил он в эфире «Живого гвоздя». – Но 300 тысяч подписей – это невозможно. Если только власть не поможет».

Впрочем, есть версия, что Дунцова все-таки согласованный кандидат, и даже более радикальная, что она – «проект Кремля». Политолога Леонида Радзиховского больше всего настораживает то, что она не отвечает на вопрос, зачем выдвигается в президенты.

– Она только говорит о том, как в России все плохо, – отмечает эксперт. – Но даже если это и совпадает с моей точкой зрения, вопрос – зачем? – все равно остается. Екатерина очень симпатичная внешне и симпатично говорит, но она либо психически больна и верит в то, что у нее есть шансы избраться, либо она здорова и таких глупостей у нее в голове нет. В старые времена я бы сказал, что она хочет пропиариться – и правильно делает. Но в наше время она может стать известной только на нарах.

Хотя выдвигаться в президенты пока что не уголовное преступление, Радзиховский справедливо отмечает, что делать это в 2023 году поперек АП РФ, в отличие от 2012 года, весьма небезопасно. К слову, напомним, что тот же Павел Грудинин в 2018 году был согласованным кандидатом, однако это потом очень дорого ему стоило.

Моя позиция – позиция мира, добра и ненасилия (Екатерина Дунцова)

– Дунцова кажется мне адекватной, поэтому либо она всетаки согласована, либо ей просто хочется покинуть благословенную родину, а сделать это без «ускорения» не так легко, – заключает Радзиховский.

Политтехнолог Максим Кац*, наоборот, уверен, что Дунцова, равно как и Борис Надеждин, совершенно нормальные кандидаты. Но к Дунцовой у него очень много чисто профессиональных вопросов.

– Я не понимаю, есть ли у них план на регистрацию, – говорит он. – Я пока не вижу, как они собираются собрать 300 тысяч подписей. Будь я в Москве, я бы мог взять ее кампанию – просто попробовать собрать их. Это очень тяжелая задача. Но так как сейчас мы можем помочь Екатерине только медийно, мне надо понимать, они вообще подписи собирать будут или они ведут кампанию в интернете. Если они планируют собрать 5 тысяч подписей, а потом требовать от ЦИК регистрации все равно, то это не сработает. Что до Кремля, то он будет что-то решать, только когда вы принесете подписи. До этого момента ему ничего предпринимать не надо.

– Проект Кремля не может выступать против СВО, – говорит политик, возможный кандидат в президенты Борис Надеждин. – К тому же там не хотят, чтобы молодой и к тому же симпатичный политик, как Екатерина, был в бюллетене. Поэтому Зюганов – хороший кандидат, а Дунцова – плохой.

Вопрос о распылении голосов между ним и Дунцовой политик счел несущественным.

– Главный вопрос в том, что вот – Путин, который ведет страну в тупик, – говорит Надеждин. – И те, кто не за Путина, уверены, что мы на грани катастрофы. Голосуйте за кого угодно. У нас нет проблем поделить голоса. Выборы двухтуровые! Кто в первом туре победит, того и поддерживайте. Если Екатерина победит, выйдет во второй тур, я буду ее поддерживать.

Между тем сатирик Виктор Шендерович*, не раз проявлявший отменное политическое чутье, назвал Дунцову «потенциальной Тихановской» и добавил, что «верит в искренность ее намерений, пока она не доказала обратное». По его мнению, на кандидата-спойлера она не похожа. «Посмотрим, что сделает власть», – заключил сатирик*.

* В РФ признан иноагентом.