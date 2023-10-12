Веселая компания «настоящего полковника» Жириновского

Уже на следующий год Жириновский создал свою партию, затем стал депутатом Госдумы и неоднократно выдвигался в президенты страны. Но его чаще вспоминают не как политика, а как мастера эпатажа.

А был ли генерал-майор?!

Этот снимок сделан в 1999 году в день рождения тезки Жириновского – Владимира Ленина – 22 апреля. Тогда в одном из московских стриптиз-клубов лидер ЛДПР презентовал свой первый сольный музыкальный альбом «Настоящий полковник».

– Мне кажется, день был выбран Жириновским не случайно, этакий «привет» противникам – партии коммунистов. Владимир Вольфович во всем был оригинальным и запоминающимся, понимал, что любой его эпатажный поступок пойдет ему во благо, – делится с «Собеседником» автор снимка фотограф Дмитрий Коробейников. – Помню, как на Крещение он приехал в центр Москвы, на площадь Революции. Там стояла огромная бочка с холодной водой, которую до его приезда охраняли, чтобы туда никто не залез. Как только Жириновский искупался, все полезли туда и потом хвастались, что окунулись в ту же воду, что и известный политик. Много раз я видел, как он раздавал деньги людям на улице. Естественно, так, чтобы это было зафиксировано журналистами. Вот и в этот раз он удивил – сделал презентацию в стрип-клубе, вышел на сцену в форме полковника танковых войск с надписью «Т-34» в окружении полуголых девушек. Именно этот кадр сделан во время исполнения Жириновским песни «Веселая компания», которую написали соратник по ЛДПР Алексей Митрофанов и композитор Андрей Рогачев. Кстати, эту песню в свое время пел и актер Николай Караченцов. «Веселая компания, веселая пора, когдато мы любили такие вечера...» Жириновский все песни исполнял живьем под «минусовую» фонограмму. Конечно, он был очень артистичным, у него никогда не было каких-то заготовок, импровизировал с ходу, и «поставить его в тупик» было невозможно. Знаю, что многие студенты театральных вузов ходили на его выступления, чтобы научиться, как нужно работать с публикой.

Сам Жириновский признавался, что в его гардеробе хранится с десяток полковничьих кителей, и он был готов подарить форму любому, кто в этом нуждается. Тогда откликнулся питерский ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Вадим Бобиков, у которого парадный мундир полковника пришел в негодность. От Жириновского ему подарили китель, как говорится, с плеча. К слову, в марте этого года на аукционе «Литфонда» за 280 тысяч рублей был продан знаменитый красный пиджак Владимира Вольфовича, в котором он часто посещал заседания Государственной думы. Кителей пока на продажу не выставляли.

Насчет воинских званий Жириновского есть путаница. Официально известно, что, окончив Институт восточных языков (позже – Институт стран Азии и Африки), будущий политик два года прослужил лейтенантом в политическом управлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. Закончил службу капитаном. А в 1995 году Владимиру Вольфовичу было присвоено звание подполковника запаса. Тем не менее Жириновский всегда называл себя полковником, однако официальных сведений на этот счет нет. А в 2014 году на заседании Госдумы лидер ЛДПР вышел на трибуну в полевой форме полковника и заявил, что вообще-то в 1999 году президент Ельцин подписал указ о присвоении Жириновскому звания генерал-майора, но чиновники документ убрали в архив. Но как потом заявили в администрации президента, такого указа в архиве не обнаружено. Да и по всем правилам его не могло быть – звание генерала может получить только тот, кто состоит на военной службе.

«Вы выбрали достойный вас народ!»

– Жириновский действительно любил петь и делал это с особым вдохновением, – вспоминает журналист, в начале 2000-х ведущий «Клуба поющих политиков и бизнесменов» Андрей Вульф. – В наших вечеринках участвовали многие политики – Борис Надеждин, Генри Резник, Геннадий Гудков* и другие, но все ждали именно Жириновского, понимая, что он обязательно выступит по-особенному. Или споет что-то хулиганское, или скажет что-нибудь этакое. Для Владимира Вольфовича в поведении не было границ. Одно время при входе в один из московских гей-клубов висела табличка «Приемная Владимира Жириновского». Там ему всегда предоставлялась отдельная комната. Конечно, принимал он там граждан не как депутат.

Сам Жириновский признавался, что любит все песенные жанры: от народных и романсов до колыбельных и шлягеров современной эстрады. Даже рэп читал, вспомнить хотя бы его дуэт с Серегой с песней «Оля и СПИД». «Сейчас мы вам расскажем страшную историю, как Оля заторчала и заболела СПИДом...» – важно произносил ВВЖ. А еще были дуэты Жириновского с Кобзоном, с Оскаром, с Лужковым... Зачастую музыканты в своих произведениях упоминали известного политика и даже посвящали ему песни. Так, например, Андрей Макаревич* записал «Поздравительную» Жириновскому:

Владимир Вольфович, примите поздравленье!

Враги рыдают, а толпа ревет.

Я вам скажу: без всякого сомненья,

Вы выбрали достойный вас народ!

В 2012 году во время предвыборной президентской кампании Жириновский участвовал в дебатах с Михаилом Прохоровым в передаче «Поединок». Во время дискуссии лидер ЛДПР, не стесняясь резких выражений, оскорблял всех присутствующих, особенно досталось Алле Пугачевой. Жириновского «несло».

– Как только тогда съемка закончилась, камеры выключили, он подошел ко мне: «Лёнечка, ну это же телевидение!» – делится с нами участник той программы артист Леонид Ярмольник. – Он великолепно сыграл роль борца непонятно за что и за кого, а мы, дураки наивные и искренние, были самими собой. У Жириновского была такая форма, его надо было воспринимать таким, какой он есть. Владимир Вольфович – эпатажный исполнитель, больше – артист, чем политик. Как только выключали камеру, становился в общих проявлениях другим человеком.

Стриптизерши обворовали политика

Жириновский – единственный из российских политиков, кто не стеснялся открыто говорить о сексуальной стороне своей жизни. Причем в подробностях. Например, в марте 1995 года в интервью американскому изданию «Плейбой» признался, что любит групповой секс:

– Мне больше нравится смотреть, как это делают другие. К тому же я ленивый. Меня вдохновляет зрелище молодой страсти.

Лицезреть полуобнаженные тела Жириновский предпочел и во время той презентации своего дебютного альбома. Два десятка стриптизерш весь вечер крутились вокруг шеста и Жириновского. Он пел, заигрывая с девушками и «нырял» в их груди.

– Эти стриптизерши потом его обворовали, деньги вытащили, – вспоминает в разговоре с «Собеседником» продюсер альбома «Настоящий полковник», музыкант Сергей Троицкий (Паук из группы «Коррозия металла»). – А ведь финансы на этот альбом ему пришли из Ирака. Почему я подрядился? Ну, конечно, подзаработать. В свое время я просил у Жирика и у Зюганова тысячу долларов на свою акцию в Крыму. Никто тогда не дал. А тут решил раскрутить Вольфовича по полной и хорошо заработал.

*Властями РФ признан иноагентом.