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В прошлый четверг, в 9:10

Путин согласился стать президентом через Жогу

На минувшей неделе Совет Федерации внезапно объявил дату выборов, которую все и так знали – 17 марта. Ну, с учетом того, что у нас с некоторых пор не выборы, а электоральная гидра о трех днях с пеньками, – с 15 по 17 марта.

Почти одновременно случилось еще несколько событий. Владимир Путин объявил, что таки будет участвовать в выборах – какая неожиданность. Отметим только, что сделал он это через Жогу. Тут нет никакой опечатки, Артем Жога – это такой герой ДНР, который прямо в Кремле обратился к Путину с просьбой выдвигаться (в президенты), и тот милостиво согласился.

– Это, как всегда, желание Путина все сделать в «режиме спецоперации» – когда никто не догадывается, как принимается решение, – прокомментировал политолог Илья Гращенков. – Драматургия такая, что именно военные его в такой будничной форме попросили – и он ответил согласием.

А накануне суд по мере пресечения арестованному главе организации наблюдателей за выборами Григорию Мельконьянцу внезапно был перенесен на 1,5 месяца вперед. И тоже – какая неожиданность! – Григория оставили в СИЗО до... 15 апреля.

– Причина подобной поспешности с продлением срока одна – не омрачать ход президентской кампании судебным заседанием над председателем наблюдательской организации, – комментирует «Собеседнику» соратник Мельконьянца Станислав Андрейчук. – Некрасиво как-то получается. Поэтому решили продлить срок за день до объявления выборов.

И где-то между этими двумя событиями пришла новость о том, что отныне видео-наблюдение за голосованием на выборах включат только для... подсчета голосов. Однако, как пояснил нам Станислав Андрейчук, это нововведение уже никакой роли не сыграет.

– Когда онлайн-наблюдение за выборами только начиналось (кстати, по инициативе Путина), это было большим достижением, – поясняет Станислав. – Правда, потом кучу нарушений выявили, но видео в суд предоставить не смогли, потому что суд видеозаписи не принимал. То есть видеонаблюдение инструментально не помогало, но хотя бы можно было видеть, что происходит. Сейчас видеонаблюдение скорее мертво, чем живо – даже кандидатам от партий оно недоступно. ТИКи, где проходит подсчет голосов, играют не самую важную роль. До начала подсчета в них ровно ничего не происходит. Проблема не в том, что наблюдение там будет включаться в последний день после 20:00, а в том, что оно недоступно людям, которые хотят убедиться, что все в порядке.

Рубрика: Политика

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