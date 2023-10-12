Григорий Явлинский: Путин настоящий, и он здоров

По итогам мы получили нового старого председателя – им остался Николай Рыбаков. Как отметил глава федерального политкомитета партии Григорий Явлинский, Рыбаков – уже четвертый председатель и «Яблоко» – единственная партия в стране, где за 30 лет существования сменилось столько председателей. Последнее он добавил не без гордости.

– Главное требование партии – это соглашение о прекращении огня, – заявил Рыбаков. Собственно, сейчас это и главная партийная повестка. Партийцы уверены, что большинство россиян хотят мира, что подтверждается и социологией. Съезд даже принял соответствующее обращение к президентам России и Украины.

– Вопрос, который в последнее время мне чаще всего задают: «Когда же все это закончится?» – поделился политолог-«яблочник» Борис Вишневский. – Я отвечаю, что если бы это зависело от меня и от «Яблока», то это бы даже не начиналось. Но политики одни не могут добиться ничего. Если граждане хотят изменений, они наступят. Если граждан будет много, власть не сможет игнорировать их мнение.

Как высказался Григорий Явлинский, для начала нужно добиться именно прекращения огня, после чего можно вести любые переговоры.

Естественно, всех интересовало, будет ли кто от партии в избирательном бюллетене в марте, на что Рыбаков ответил, что это зависит прежде всего от граждан. Если кто не в курсе, некоторое время назад партия объявила, что выдвинет Явлинского в президенты, если граждане принесут (сами!) за него 10 млн подписей. Собираются они весьма причудливым образом, вроде петиций на «Чейндж.орг». По словам Явлинского, собрали пока около миллиона. Что-то подсказывает, что в этот раз «Яблоко» не будет участвовать в кампании. Хотя Григорий Алексеевич и считает, что «время еще есть».

– А случается, что подписи отзывают, потому что надо сообщать паспортные данные, – посетовал Явлинский. – Люди очень боятся. Можно догадаться, как они будут голосовать по собственным паспортам электронно...

На вопрос о том, кого поддержит сам Явлинский, если не попадет в бюллетень, основатель «Яблока» ответил уклончиво.

– Посмотрим, кто там будет, – сказал он. – Но невозможно поддерживать тех, кто в Думе голосует за продолжение СВО.

Также он высказал сомнение, что Борис Надеждин и Екатерина Дунцова будут зарегистрированы кандидатами. И еще заявил, что Путин, с которым он встречался осенью, был самым настоящим Путиным и что каких-либо проблем со здоровьем у него не наблюдалось. Тему разговора с президентом он так и не раскрыл, отметив только, что вопросы они обсуждали «серьезные».