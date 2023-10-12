Пашинян бортанул Россию

Одиозный политолог Сергей Марков остро отреагировал на заявления армянской стороны. Считает президента Армении лжецом и подозревает в сговоре с Западом. «Собеседник» попросил Маркова порассуждать поподробнее о «разводе» России и Армении, а также о сотрудничестве Казахстана с НАТО:

– Да, я написал, что Пашинян лжет! Потому что он, очевидно, обсуждает этот вопрос с американцами и французами. У него вообще охрана сейчас состоит из представителей американских и французских спецслужб. Уверен, что он обсуждает, как жестче бортануть Россию. Причем, я думаю, при этом он не выйдет из ОДКБ, как многие считают. Он сохранит членство и по заданию американцев и французов будет саботировать решения ОДКБ и ЕАЭС. Да, совершенно верно, он будет западным агентом в ОДКБ.

Но неизвестно, как отреагирует на это РФ. Правда, Россия на все реагирует с огромным запозданием на несколько эпох... Возможно, что и здесь будет так же. Нет, это не означает, что через «несколько эпох» Россия введет свои войска в Ереван. Армения не Украина, это другая страна. Там другой народ, и никаких российских войск туда введено быть не может. Наиболее вероятно, что российская военная база останется там так же, как в свое время американская военная база на Кубе. С одной стороны – да, враждебная, с другой – ну вот так есть. Конечно, будут устраиваться различные провокации в отношении россиян. Строго говоря, Россия могла бы сама эту базу оттуда убрать. Потому что там у нее нет никакой работы. Единственная причина, по которой она там остается, – база давно создана, и нынешний генералитет и политики считают большим позором ее сдать.

А еще на минувшей неделе начал работу Центр миротворческих операций НАТО в Казахстане. Да, Токаев вынужден вертеться – он видит, что Россия не побеждает. К тому же Евросоюз, американцы и канадцы на него давят. Все это выглядит, конечно, как потеря Россией последних сторонников, тем более что дружелюбных стран на карте осталось немного. Любой, кто проявляет слабость, начинает терять союзников. А Россия проявила слабость как военную, так и политическую. Сейчас и страны Центральной Азии вполне могут начать подобный дрейф.