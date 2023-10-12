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Казаки отказались награждать сына Кадырова

15-летний Адам Кадыров останется без медали генерала Ермолова.

За последние несколько дней сын Рамзана Кадырова стал не только официальным Героем Чечни, но и обладателем второй по значимости награды Татарстана – ордена «Дуслык» и высшей награды КЧР – ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Пошли разговоры о планах вручить юноше даже почетный знак Волгоградской области… Формально – за его вклад в развитие «межнационального и межрегионального единства» и «межконфессионального мира». Фактически – за избиение в чеченском СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана.

«Собеседник» связался с российскими казаками, чтобы узнать, собираются ли и они одарить Адама Кадырова хотя бы какой-нибудь именной шашкой.

– Я вообще не верю, что его чем-нибудь награждали, – сообщил Александр Кривенцев, атаман Волгоградского казачьего округа, с территории которого в Чечню этапировали Никиту Журавеля. – Вот в вашей газете прочитаю об этом, тогда поверю. Что он такого сделал, чтобы мы ему давали награду?! Этого вопроса даже не обсуждалось. Не было такого и не будет.

– Даже если очень попросят? Почему?

– Потому что казаки не прислуживают. Они служат нашей державе.

Казачий генерал Виталий Кузнецов, атаман Терского казачьего войска, которому подчиняются формирования на Кавказе, оказался не менее категоричен:

– И у нас такой вопрос не обсуждался. И не будет. Не вижу смысла. Никаких особых заслуг перед казачеством, чтобы мы ему за это вручали медаль генерала Ермолова, сын Кадырова точно не проявил.

Кузнецов при этом является не только общественником, но и помощником полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Так что его позицию вполне можно считать официальной. Во всяком случае, до тех пор, пока до извинений дело не дойдет.

Рубрика: Политика

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