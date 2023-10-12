Глава ведомства, что формирует реестр, также отметил: «Не считаю, что действующий ныне закон об иноагентах – репрессивный. Он прежде всего направлен на профилактику». Так ли это? И почему на самом деле в иноагентах иных уж нет? Об этом «Собеседник» спросил иностранного агента №468, правозащитника и экс-адвоката Михаила БЕНЬЯША* (на фото).

– Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» – это по сути своей репрессия, метод борьбы с неугодными лицами, как физическими, так и юридическими, – сказал правозащитник. – Для любого бизнеса или СМИ получить ярлык иноагента – все равно что умереть, потому что этот статус полностью убивает финансирование. Поэтому, собственно, Министерство юстиции и исключило несколько организаций из реестра – в связи с их ликвидацией после признания иноагентами, иными словами – в связи с гибелью, вернее «убийством». Это, к примеру, ООО «Зона права»* (ее учредил Петр Верзилов*), а также «Экологическая вахта Сахалина»* и «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*. Или вот вычеркнули нескольких людей, связанных с движением «Голос»*, «в связи с прекращением получения денег от иностранных источников». Но «Голос»* считается властями проектом нежелательной организации ENEMO. Это переход на другой уровень репрессий, как если человек покинул СИЗО не в связи с освобождением, а из-за этапирования в колонию.

Меня иноагентом заклеймили ровно год назад – я лишен возможности работать адвокатом, а еще преподавать, наблюдать на выборах и много чего еще. Запрещено даже с одиночным пикетом выйти – ограничено важнейшее конституционное право!

– А есть ведь россияне-иноагенты, кто считает этот статус званием, которое сегодня должен гордо носить каждый порядочный человек в нашей стране.

– Неуклюжее утешение. Хотя иноагентам не стыдно смотреть людям в глаза, это правда.

*Власти РФ считают иноагентом.