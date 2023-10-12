Илья Яшин*: Вариант обмена для меня неприемлем

«Богатейшая страна с полунищим населением»

– Илья*, давай сразу к делу. Что думаешь насчет предложения Украины менять политзэков на пленных российских военных?

– Про идею обмена заключенными узнал от адвокатов. Насколько понимаю, украинская сторона настроена вполне серьезно и действительно готова сесть за стол переговоров по этому вопросу. Речь о том, чтобы передать Москве политиков и активистов, которые сотрудничали с российскими войсками, а теперь сидят в тюрьмах за «коллаборационизм». Ответным шагом должно стать освобождение граждан России, осужденных за антивоенные выступления, чтобы они смогли уехать в Европу. Я эту инициативу приветствую, поскольку в ее основе лежат добрая воля и гуманизм. Не вижу здесь ничего унизительного для Кремля. В конце концов, Путин ведь уже соглашался обменять командиров «Азова»** на своего кума, украинского олигарха Виктора Медведчука. Прецедент создан. Периодически происходит и обмен военнопленными. Так почему же не распространить эту практику и на людей, осужденных в двух наших странах по политическим мотивам? Российские власти часто подчеркивают, что «своих не бросают». Вот хорошая возможность подтвердить слова делами. Например, недавно в Киеве арестовали депутата Нестора Шуфрича, одного из лидеров оппозиционной партии и соратника Медведчука. Его обвинили в госизмене за информационную работу на Кремль. В Украине он считается едва ли не самым пророссийским политиком, поскольку давно и тесно связан с Москвой. Разве он не «свой» для Путина? Ну так предложите обменять его на Алексея Горинова, осужденного на 7 лет после нескольких слов скорби в память о погибших. Невыносимо читать, как его держали в карцерах! (62-летний столичный муниципальный депутат, из-за болезни лишившийся части легкого, почти два месяца провел в ШИЗО. – Авт.) Два человека окажутся на свободе и в безопасности. Смогут обнять родных и близких... Киев и Москва продемонстрируют милосердие, которого сейчас так не хватает. Если такой обмен состоится, дальше процесс может пойти более динамично, ведь в местах лишения свободы остаются сотни политзэков. В общем, можете считать это моим официальным призывом к Путину и Зеленскому.

– Ты сам согласился бы на подобный обмен?

– Нет. Для себя никаких вариантов обмена не рассматриваю. По одной простой причине: обмен подразумевает эмиграцию. А для меня это абсолютно неприемлемо.

– Извини, но мне этого, наверное, не понять... Любить Россию настолько, чтобы реально оставаться тут любой ценой, даже в тюрьме?! В таком случае не могу не спросить: что тебе тут дороже всего? Просто интересно.

– Меня завораживает здешняя природа, этот размах, это буйство красок... Люблю нашу культуру, люблю русский язык! Эмоционально близок с людьми, которые здесь живут, хотя вовсе не идеализирую наш народ и осознаю его недостатки. Но! Это все не значит, что я противопоставляю Россию остальному миру и считаю ее лучше всех. Давай говорить откровенно: фраза «Россия – лучшая страна в мире» весьма уязвима для критики. Мы богатейшая страна с полунищим населением. Наша история полна кровавых драм и ужасных преступлений как в отношении соседей, так и против своих же граждан. У нас несправедливое общественное устройство, да и в целом явный дефицит свободы и счастья.

Я все это понимаю и не собираюсь рвать рубаху на груди в патриотическом угаре. Но, как бы то ни было, Россия – мой дом. Не могу и не хочу его бросать. Думаешь, мне нравится в тюрьме? Нет, конечно! Я же не сумасшедший. Но быть политиком – это не только носить красивый галстук и улыбаться журналистам. Это еще быть готовым и способным нести ответственность. Моя ответственность в том, чтобы оставаться публичным голосом в России, чтобы последовательно отстаивать право на выражение независимого мнения в нашей стране. Это долгая борьба, требующая больших усилий и, к сожалению, жертв. И я делаю что должен.