День народного раздора

В 2004 году в РФ праздник Великой Октябрьской революции 7 ноября Госдума заменила на День народного единства 4 ноября. Фракция КПРФ единогласно голосовала против, но уже тогда не смогла переголосовать «Единую Россию». Поэтому с 2005 года, когда новшество вступило в силу, и по сей день мы празднуем нечто не очень понятное гражданам. Официально – успешный штурм Китай-города Мининым и Пожарским с последующим выдворением из Кремля «польских интервентов» в 1612 году. Граждане, судя по недавнему опросу ВЦИОМ, за 18 лет так и не запомнили, по какому поводу у нас теперь выходной: только 24% дали социологам правильный ответ. Притом что 75% признали «народное единство» совершенно необходимой вещью, ответы вышли самые разные – от Октябрьской революции до распада СССР и Дня Конституции.

Наши уважаемые спикеры делятся своими соображениями, отчего 4 ноября не слишком задалось.

Почему День народного единства так и не стал полноценным праздником?

Леонид Гозман*, политик, психолог:

– Потому что он искусственный. Чтобы был праздник, у людей должно что-то отражаться в сознании. Должно быть какое-то реальное событие. Например – Новый год. Или – 9 мая. Совершенно реальные события. Может быть, даже 7 ноября. Хотя той страны, в которой оно было, больше нет, той идеологии больше нет, и люди про это забыли. Да, революция – историческое событие, но люди отмечают не исторические события. Они в душе не резонируют. Капитуляцию Японии, после которой действительно закончилась Вторая мировая, никто не празднует, а вот 9 мая – это салют и танцы на Красной площади, это – Победа. Многие отмечают Пасху или Рождество, даже не будучи верующими, – это просто часть идентичности, есть ощущение чего-то важного.

Леонид Зюганов, депутат МГД, экс-кандидат в мэры Москвы:

– Мне кажется, это связано с тем, что нет ощущения, что у нас есть какая-то национальная идея. Это очень видно, когда общаешься с людьми. Если взять даже послание президента к Федеральному собранию, там очень мало внимания уделяется таким важным вещам, как развитие науки, промышленности, создание рабочих мест. Есть только некие лозунговые штуки, которые непонятно как реализовывать. Все знают, что у нас есть защита в виде ядерного оружия, но если вас будут убивать, полиция, может, и не приедет. Или, если вы мирно протестуете против точечной застройки, Росгвардия заберет вас, а не тех, кого надо было бы. Если бы у нас судебная система работала нормально, была бы неотвратимость наказания... Нужны смысловые вещи. Мы очень мало внимания уделяем не настоящей стабильности. Ее заменяет та, что рисуют в телевизоре. У нас 17 трлн рублей из страны вывозится ежегодно. Умножить это на 10 лет, и представьте, сколько Лос-Анджелесов и Лондонов мы могли бы построить у себя! Поэтому День народного единства не ощущается. Я и сам не могу сформулировать, в чем заключается наша национальная идея.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

– Ополчение Минина и Пожарского на самом деле освободило Москву не 4 ноября, а 7-го. Но в этот день состоялось еще одно событие, которое привело к потере империи, к Великому Октябрю и советской власти. А нынешняя власть боится отмечать этот праздник, потому что в 1991 году они предали нашу победу, а в 1993-м против советской власти выкатили танки и ее расстреляли. Но сказать об этом правду мужества не хватает! Надо восстанавливать 7 ноября как государственный праздник и говорить всю правду – тогда все будет в порядке.

Казалось бы, поводов для единства предостаточно, а происходят еврейские погромы и прочие безобразия. Почему так?

Леонид Гозман*:

– Я как раз не вижу поводов для объединения. Все идет вразнос, постоянный поиск врагов внутри и вовне, какие-то списки иностранных агентов... Даже это не объединяет. Власть задает тренд на поиск врагов, но конкретного врага придумать не может. Помните, одно время они преследовали представителей ЛГБТ? Дело даже не в репрессивном законотворчестве. Для того чтобы кого-то загнобить, им законы не нужны. Им нужны эмоции. И такие враги, которые и наши, и ваши враги. Чтобы можно было заявить о единстве в ненависти к ним. А то, что ты живешь впроголодь, а у меня золотой унитаз – это неважно. Мы вместе победим врага! ЛГБТ не любят, но оказалось, что долго на этом не продержишься. Потом они пытались объединить людей на ненависти к уехавшим – не пошло. Как и с иноагентами. Но есть фобии и предрассудки, которые живут вне зависимости от них. Например – антисемитизм. Вот и вышло, что вышло.

Леонид Зюганов:

– То, что происходит после 2022 года, вызывает на самом деле большие надежды, так как все поняли, что нужно развивать экономику, малый и средний бизнес. Было допущено слишком много ошибок. Все сидели, продавали ресурсы, шли по пути наименьшего сопротивления и думали, что все здорово. На нас лился дождь из нефтедолларов, всех всё устраивало. Возможно, поэтому теперь, когда это закончилось, и происходит непонятно что. Нужны не лозунги, а конкретные действия, в том числе – реализуемые правительством и Госдумой.

Геннадий Зюганов:

– Единство в стране можно построить только на четырех основаниях. Это сильная просвещенная централизованная исполнительная власть, духовно обогащенное и научно продвинутое общество, чувство коллективизма и справедливость. Вытащить любую из этих опор – здание начинает коситься. Но порядок надо наводить сначала в головах людей.

Какова судьба Дня народного единства? Чем он может стать в прекрасной России будущего?

Леонид Гозман*:

– Не думаю, что нам светит прекрасная Россия будущего. Но и в нашей истории есть много дат, которые можно было бы раскручивать. Для меня это, например, 19 февраля, когда Царь-освободитель запретил рабство в России. И оно исчезло без революции и насилия, просто по указу государя. Но для этого государство должно считать ценностью свободу. Или 12 апреля, когда наша страна открыла новую эру в истории человечества, и при этом никто не был убит. Это была победа разума. Прекрасный день объединения мог бы быть. И опять же – весна.

Леонид Зюганов:

– К сожалению или к счастью, я не Ванга, не знаю. Но и я, и мое ближайшее окружение – все хотят жить в сильной и мощной стране. Абсолютно уверен, что, кроме просто желания, есть еще и желание действовать. Смена политического курса, конечно, необходима, но в первую очередь речь идет о внутренней политике, понимании и развитии внутренней экономики.

Геннадий Зюганов:

– Например, 4 ноября – праздник Казанской иконы Божьей Матери. Довольно интересный. В моей деревне всегда его отмечали. А 7 ноября – рождение нового мира, которое восстановило страну в новой форме – форме СССР. И это оказался самый победный проект за всю историю страны.

*Власти РФ считают иноагентом.