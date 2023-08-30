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Камерно-культурная инициатива

Президентский фонд культурных инициатив выделил 2,9 млн руб. на не совсем культурный проект «Война и мир языком плаката» с целью создать каталог агитплакатов для «просветительских, воспитательных, образовательных и агитационных целей»

Чтобы потом, надо полагать, украшать ими МФЦ, поликлиники и прочие присутственные места, как это любили делать в СССР. Создатели плакатов, образцы которых вы можете видеть на фото, как-то по-своему поняли слово «культурная» и наштамповали «шедевров» в камерной (от слова «тюрьма») стилистике. Не удивимся, впрочем, если это приживется. Пока что агитки красуются на выставках в нескольких российских городах.

Рубрика: Политика

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