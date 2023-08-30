Камерно-культурная инициатива

Чтобы потом, надо полагать, украшать ими МФЦ, поликлиники и прочие присутственные места, как это любили делать в СССР. Создатели плакатов, образцы которых вы можете видеть на фото, как-то по-своему поняли слово «культурная» и наштамповали «шедевров» в камерной (от слова «тюрьма») стилистике. Не удивимся, впрочем, если это приживется. Пока что агитки красуются на выставках в нескольких российских городах.