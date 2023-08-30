Михаил Швыдкой: У нас нет, слава Богу, военной цензуры

Михаил Ефимович уже 15 лет занимает должность спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству. Казалось бы, сейчас не самое лучшее время для интернациональных контактов, но Швыдкой все равно не унывает.

– Год назад мы бы говорили, что нас беспокоит отмена концертов и спектаклей с участием русских артистов, отсутствие возможности демонстрировать российские фильмы. Сегодня я бы так остро вопрос не ставил, – уверен спецпредставитель. – Никаких межгосударственных контактов со странами Европы и Северной Америки нет. Они заморожены на неопределенное время. Но русские артисты тем не менее выступают и в Америке, и в Европе и участвуют в крупнейших международных мероприятиях.

А вот по поводу запрета концертов и спектаклей на родине и увольнений актеров из российских театров Михаил Ефимович далеко не столь прямолинеен.

– Мы как бы живем обычной жизнью, не понимая, что при этом идет специальная военная операция. И эта двойственность определяет многие вопросы. У нас нет, слава Богу, военной цензуры и нет ограничений, связанных с военным положением, которое, как известно, не введено. Но не учитывать и до конца не понимать, что при всей внешней нормальности жизни мы живем в совершенно особое время, нельзя. И когда мы говорим об отменах спектаклей и концертов внутри страны, то связаны они с тем, что в это время самоцензура усиливается. Понятно, что многое зависит от местных властей, у которых могут возникать какие-то свои соображения. У меня выходит новая книжка, полностью состоящая из моих колонок в «Российской газете» – я ничего в ней не придумывал, не добавлял, не умалял. И вот в 2008-м я писал то, что никогда бы не написал в 2022-м.

Военной цензуры в стране, конечно, нет. Но артисты наряду с простыми гражданами получают обвинения в дискредитации армии или распространении «фейков» о ней. Например, лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. А бывает и намного хуже – как в деле Жени Беркович и Светланы Петрийчук, арестованных по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», ранее получивший премию «Золотая маска». Вряд ли эти и многие другие случаи можно списать на «самоцензуру».