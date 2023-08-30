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Вчера, в 11:00

Минкульт и «Барби»: служебный роман

Заявление замминистра культуры Андрея Малышева о том, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом России», напоминают присказку «не очень-то и хотелось»

И тот и другой фильм запрещено показывать в России. Но так решили не российские чиновники, а транснациональные правообладатели – из-за санкций. Минкульту хорошо известно, что за прокатным удостоверением на картины, бьющие рекорды в мировом прокате, никто в ведомство не обращался и обращаться не собирается.

Отвечая на запрос кандидата в мэры Москвы от партии «Новые люди», господин Малышев также поведал о том, какое ужасное кино смотрит человечество и какое прекрасное снимается теперь в России: про Чебурашку, про Пересильд в космосе, про преступления украинцев на Украине. Пишет, что «представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий» – в общем, жить стало лучше и веселее.

Замминистра, как классический чиновник, хотел показать, как он грудью стоит на страже спущенных сверху ценностей. Но заставь чиновника новой идее молиться, он и лоб расшибет: Минкульт невольно выступил защитником интересов западных компаний – поддержал лоббируемое ими отсутствие мировых кинохитов в российских кинотеатрах и припугнул местных пиратов, которые втихаря показывают россиянам «Барби» под видом «предсеансного обслуживания».

Плюс ко всему подогревается и без того неслабый интерес к обоим фильмам. Вражеская ведьма-блонди собрала больше миллиарда долларов в мире. «Оппенгеймер» – вообще про пацифиста, который волею судьбы участвует в разработке ядерного оружия в США, про атомный ад и противостояние с СССР. Оба фильма россияне радостно и бесплатно скачают с торрентов, в очередной раз убедятся, как это удобно, и за отечественные новинки, которые господин Малышев считает шедеврами, деньги в кассу тем более не понесут.

Ну и ничего страшного, ведь халява – традиционная российская ценность, а значит, нуждается в укреплении.

Рубрика: Политика

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