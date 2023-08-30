Зимбабвийский наблюдатель

Вы все помните, как министр Лавров, постоянно рискуя быть съеденным, посещал самые темные уголки Черного континента. Не менее, а может быть, даже более отважен оказался член ЦИК Андрей Шутов. Который сподобился на поездку в Зимбабве в неспокойное предвыборное время. Чтобы понаблюдать за ходом выборов и, внезапно, перенять опыт.

Судя по всему, опыт передовых демократических стран ЦИК не по нраву – там все время какие-то странные результаты и избиратели сами не знают, кого и чего хотят. Другое дело – Зимбабве. Здание парламента – шикарное, есть повод избраться в парламент Зимбабве – там уже построили (китайцы), а все остальное пока как-то не приложилось. Но подготовка к выборам президента была напряженная и ответственная: за месяц до выборов один оппозиционный активист был убит, еще одного похитили, а между делом президент Мнангагва подписал закон, по которому критики власти уезжают за решетку на 20 лет. Оппозиционный кандидат там упорно лидировал, но по итогам победил все равно Мнангагва, хотя и не смог нарисовать себе 80%. И за всем этим поехал наблюдать Шутов.

Как пишет у себя в телеграме экс-спичрайтер Путина Аббас Галлямов*, Шутов – это такой специально обученный кириенковский политолог, которого «ввели в состав ЦИК – приглядывать за Памфиловой, а если у той окончательно сдадут нервы, то и заменить ее». Так вот, сдача нервов Памфиловой не за горами (но это не точно). Шутов самозабвенно обсуждал с высокопоставленными зимбабвами «организованное вмешательство США и их союзников в выборы» в Зимбабве и перенял «опыт в противостоянии», который «может быть полезен» и России.

Мы, может, где-то запутались и чего-то недопоняли, но, помнится, некоторое время назад Верховный обещал, что мы «догоним Португалию», неизвестно, правда, в какой дисциплине. А теперь мы перенимаем опыт Зимбабве, даже не Лукашенко, в деле получения нужных результатов выборов. Кто-нибудь может пояснить, это рывок или уже обещанный прорыв?

*Власти РФ считают иноагентом.