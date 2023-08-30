Мечта «Грузинской мечты»

Как заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, «в Конституции Грузии прописано, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства, а также участвовать в международных переговорах. Исходя из этого, яснее ясного, что президент Грузии очень грубо нарушила Конституцию, на которой давала клятву. Мы не можем оставить это без ответа».

Поясняем: президент Грузии на данный момент – какое-то политическое недоразумение. Вряд ли сильно преувеличим, если скажем, что это один из самых бесправных людей в стране. Свои зарубежные поездки г-жа Зурабишвили обязана согласовывать с правительством. Точнее – просить его дозволения. Как показывает практика, кабмин сделал Зурабишвили практически невыездной. Во главе с премьером Гарибашвили он запретил ей посещать Украину, Швейцарию, Польшу, Болгарию, Бельгию, Чехию, Данию, Израиль и ОАЭ. Вообще непонятно, зачем гражданке Франции, родившейся и выросшей в Париже и получившей блестящее образование, понадобилось это президентское приключение. И видимо, она начала о чем-то догадываться, без спросу отправилась с визитом в ФРГ и встретилась там с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. А затем отправилась дальше и провела встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Тематика встреч – вступление Грузии в ЕС.

– Год назад Саломе Зураби-швили заявила, что не собирается оставаться в грузинской политике после окончания президентских полномочий: она уйдет на пенсию и вернется домой, – напомнил экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. – Формально у правительства есть основания для начала процедуры импичмента – по Конституции она должна получить одобрение правительства, чтобы куда-то отправиться. Но, думаю, процедура импичмента не пройдет, потому что для этого «Грузинской мечте» нужно 100 голосов, притом что у них 84 места в парламенте. А оппозиция, несмотря на то, что у нее много претензий к президенту, голосовать не собирается. Зачем инициировать процедуру, у которой нет никакой перспективы? «Грузинская мечта» делает все, чтобы не получить статус кандидата на вступление в Евросоюз и свалить вину за это на кого-то. В данном случае – на Зурабишвили и на оппозицию.