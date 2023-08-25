Падение Сокола

У депутата Госдумы диагностированы венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость. Остается только удивляться, как человек с таким анамнезом сначала как-то воевал на СВО, а затем участвовал в единственной конкурентной губернаторской кампании в стране. В больнице Сокола навестил секретарь ЕР Андрей Турчак и, судя по фото с места события, Соколу реально плохо: он явно в реанимации, весь в проводах и датчиках и подключен к аппарату ИВЛ. Хотя политолог Иван Преображенский* иронизирует, что Сокол «сбежал с проигранных выборов по совету старших товарищей», пожелаем ему, Соколу, здоровья и долгих лет.

Многие эксперты уже кинулись прогнозировать повтор сценария губернаторских выборов в Хакасии-2018, когда во втором туре все конкуренты Валентина Коновалова сняли свои кандидатуры и он соревновался сам с собой. Однако, судя по происходящим событиям, в этот раз решили не ждать даже первого тура. Как отмечает политолог Илья Гращенков, Коновалов – кандидат «согласованный» и проигрыш Сокола для партии власти будет событием неприятным, «но не фатальным». Впрочем, также прогнозируют повторение «приморского сценария» – 2018, когда выборы были попросту отменены ради избавления от кандидата Ищенко.

– Я так понимаю, что принято единственно правильное решение – об уходе Сокола из этой выборной кампании, – полагает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. – Но при этом все другие участники, включая нашего кандидата Валентина Коновалова, продолжают на финише свою активную предвыборную деятельность.

По словам Обухова, в КПРФ в ближайшее время ждут от руководства ЕР «конструктивного заявления по выборам в Хакасии». Версии об отмене выборов в регионе или их переносе Сергей Павлович порекомендовал «не громоздить» и «не тиражировать».

*В РФ признан иноагентом.