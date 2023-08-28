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Вчера, в 19:18

Россия – всего лишь младший партнер КНР?

Чьи же земли? Обсуждаем неприкаянный Уссурийский остров с политологом Леонидом Радзиховским

Фото: соцсети

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023-й, на которых часть территорий России – Большой Уссурийский остров – отмечен как полностью входящий в состав Китая. Остров оставался спорной территорией на протяжении последних 100 лет, но в 2008-м страны заключили договор, разделив его пополам.

На новых картах Китая это не указано. Между тем признание новых карт в КНР официальными означает признание территории спорной. Что это – новый этап «стабильных» отношений с Поднебесной, демонстрация силы, тайные договоренности?

Уверен, Китай не собирается захватывать ничьи земли. Территория в XXI веке, на мой взгляд, вообще не является актуальной политической категорией. Так что это типичная пиаровская психологическая демонстрация Пекина, не первая и даже не вторая.

Помимо Большого Уссурийского острова, в новые карты КНР включен также и один индийский штат, спор о котором давно идет у Китая с Индией, и, конечно, Тайвань. Что касается последнего, то этот остров практически весь мир признает по сути китайским. А вот Индия уже заявила протест. Вопрос: заявит ли протест российский МИД? Мне почему-то кажется, что нет. И в этом, собственно, проблема.

Ведь то, что Индия, повторю, уже достаточно резко ответила на картографический демарш Китая, а Россия наверняка не посмеет рта открыть, показывает соотношение сил – политических, экономических, моральных...

Россия сегодня – младший партнер Китая, не вассал, а именно младший партнер, который должен, как и положено ему по статусу, «не замечать» подобные действия партнера старшего. А вот Индия – равновеликая с КНР держава, его конкурент. Поэтому и разница в реакциях показательна.

Мы сознательно избрали стратегию младшего партнера. И теперь имеем то, что имеем. И кстати, чем больше наши успехи в борьбе с Западом, чем сильнее антизависимость от него, тем сильнее наши младшепартнерские отношения с Китаем.

Вот только, мне кажется, мы не очень удачно выбрали старшего партнера. Дело в том, что сейчас, как упорно говорят многие аналитики, у Китая такие экономические проблемы, что ему крупно повезет, если удастся выбраться из них. Насколько я понимаю, ему сейчас точно не до спорных территорий и не до России.

Рубрика: Политика

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