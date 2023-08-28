Памфилова недоглядела

Если верить нашему Центризбиркому, российские выборы – самые честные, демократичные и прозрачные выборы в мире. Вот и к ближайшим выборам дополнительные видеокамеры установят на 125 избирательных участках Екатеринбурга, 274 – на участках Липецкой области и 786 – на участках Подмосковья… А там, где не будет камер, появятся видеорегистраторы.

Правда, простому смертному посмотреть изображение с них, как это было задумано изначально, уже нельзя. Прозрачность и открытость теперь – почетная привилегия тех, кому эти функции делегировал ЦИК: от ручных кандидатов и карманных наблюдателей до самих членов УИК, которых обычно и обвиняют в подтасовках результатов выборов.

Впервые такое «видеонаблюдение с широко закрытыми глазами» было опробовано два года назад. К чему оно привело, исследовал проект «Кейс 142», участники которого изучили 98,9% всех камер Краснодарского края, работавших в ходе выборов в сентябре 2021 года, и собрали доказательства того, что работа как минимум четверти из них была саботирована членами избирательных комиссий.

Результаты этого исследования должны были быть обнародованы еще 25 февраля 2022 года, но за день до этого «что-то случилось» и актуальность темы несколько ушла. Но скоро новые выборы, и интерес к тому, как они проходят, появляется вновь.

12 мгновений выборов

– Мы понимали, что не обладаем ресурсом исследовать происходящее во всех 1667 УИК, поэтому получили легальный доступ к камерам (это было непросто) и сделали 19.327 скриншотов видеотрансляций за все три дня голосования в большинстве УИК края, – раскрыли детали исследования в «Кейсе 142». – Для оценки выбрали шесть временных отметок: одна до голосования, полдень всех трех дней, а также 21:00 и 22:00 последнего из них, чтобы увидеть процедуру подсчета. Если учесть, что в каждой УИК работало по две камеры, это позволило запечатлеть по 12 мгновений работы подавляющего большинства избиркомов Краснодарского края.

При этом авторы исследования честно признаются, что не искали на записях вбросы (хотя, говорят, и нашли), а просто изучали, насколько система видеонаблюдения нарушает постановление самого ЦИК, делая возможными фальсификации.

Согласно постановлению, видеокамеры должны снимать: помещение для голосования в целом, стационарные и переносные ящики для голосования и КОИБ, сейф, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями проголосовавших, места подсчета голосов и подписания протоколов… То есть те места, где возможны вбросы и подтасовки. Соответственно постановлением ЦИК категорически запрещается: отключать или перемещать камеры и ухудшать зону видимости...

Изучив все полученные скриншоты, исследователи нашли массу нарушений и сгруппировали их по нескольким признакам.

Изменение обзора камеры перед голосованием (1)

В Анапе (УИК №239) видеокамера до голосования смотрела прямо, а с приходом голосующих уперлась взором в пол. В Геленджике (УИК №917) ее вообще направили на стену. И в этих, и в других подобных случаях победила «Единая Россия».

Издевательская установка камер (2)

В УИК №2112 в Краснодаре никаких вбросов в урну для голосования камера не зафиксировала. Потому что в ее объектив урна попросту не попала. В УИК №1801 Кореновска стационарная урна видна, но лишь с одной камеры, да и то занимает в кадре всего 0,065% от площади. Нельзя разглядеть ни кто к ней подходит, ни что он там делает. И таких участков исследователи насчитали не менее 183.

Препятствие обзору (3)

Члены избиркомов по-прежнему умудряются надувать. Особенно в Сочи. В УИК №4647 во время подсчета надутые ими воздушные шарики закрыли обе камеры и раздули результат «Единой России» до 60% голосов. Случайность? В соседней УИК №4624 скриншот даже запечатлел, как член комиссии тщательно прицеливается, чтобы закрыть камеру шарами. Впрочем, ширмами и переносными урнами на других участках обзор закрывали тоже.

Отсутствие в кадре процедуры выдачи бюллетеней (4)

Согласно постановлению ЦИК, места выдачи бюллетеней должны быть под тщательным наблюдением, но... В УИК №131 в станице Холмская, в УИК №1418 Ейске, в УИК №2329 Краснодара и на куче других участков на это решили внимания не обращать. В УИК №2418 Кропоткина, например, столы комиссии попали только в отражение на чисто вымытом полу.

Отсутствие в кадре хотя бы одной урны (5)

Кто, что и в каком количестве вбрасывал в урны для голосования, не было снято в УИК №2336 Краснодара, УИК №939 Геленджика, УИК №211 Анапы, где вместо урн снимали стены и потолок. В УИК №3721 Новороссийска урны для голосования спрятали за колонны, что обеспечило явку в 90% при 76% проголосовавших за «Единую Россию».

Отсутствие в кадре процедуры подсчета голосов (6)

Главное – не как проголосуют, а как подсчитают. В УИК №5821 Новороссийска снимали так, чтобы правильный подсчет не попал под прицелы видеокамер. И в УИК №4304 в Сочи. И в УИК №4611, где снимали не подсчет бюллетеней, а наблюдателей, посаженных подальше от этой процедуры, чтобы они тоже не могли разглядеть, как честно, открыто и прозрачно происходит победа единороссов.

Улики уничтожены

Элла Памфилова уверяет, что создала «оптимальную систему, которая не выносит на всеобщее обозрение частную жизнь граждан, но обеспечивает адресное, квалифицированное, предметное и тотальное видеонаблюдение, направленное на предупреждение и выявление нарушений».

Авторы исследования, изучив лишь по шесть мгновений работы почти каждой установленной камеры Кубани, уже в работе четверти из них нашли признаки таких нарушений, причем явно намеренных:

– Возникли вполне обоснованные подозрения, что при сплошной проверке видеозаписей количество выявленных нарушений возрастет кратно. Да, такой массовой видеофиксации нет нигде в мире, но мы видим, что это всё имитация, которая не мешает фальсификациям. Какой смысл от видеоархива, если его никто не увидит и никто не проанализирует? А если и проанализирует, то увидит лишь шарики, потолок избиркома или отражение ног членов комиссии? Сама идея «тотальной» видеофиксации, которую использует ЦИК для опровержения доводов о сфальсифицированных выборах, сведена к профанации.

«Кейс 142» даже направил в ЦИК обращение с просьбой провести проверку тех избиркомов, на которых были выявлены случаи видеопрофанации, установить виновных и привлечь их к ответственности либо отстранить от работы в комиссии.

– Это было вежливое письмо, – пояснил «Собеседнику» занимающийся юридической стороной проекта адвокат Михаил Беньяш*. – Они его посмотрели и ответили, что видеозаписи... уничтожены, поэтому проверить наши доводы невозможно. А спустя полтора месяца меня признали иноагентом.

Кто-то сомневается, что ближайшие выборы пройдут как-то иначе? Но участники проекта все равно убеждены, что общество должно иметь свободный и неограниченный доступ к архивам видеонаблюдения за выборами, а сама система видеонаблюдения – стать более качественной: «Массовые фальсификации достойны не забвения и игнорирования, а расследования, а фальсификаторы – наказания».

*После расследования о нарушениях на выборах признан иноагентом.