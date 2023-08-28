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Вчера, в 19:20

Муратов* — иноагент, Ахеджакова — под следствием

Лауреат Нобелевской премии мира попал в реестр Минюста, а народная артистка РФ – в сводку МВД

Дмитрий Муратов* в минувшую пятницу стал иностранным агентом №665. «Использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ», – сказано в решении. А ведь в октябре 2021-го, когда Путина спросили, попадет ли только что объявленный лауреатом главред «Новой газеты»** в реестр, президент ответил: нет, если «не нарушит закон» и «не даст повода». Получается, нарушил и дал?

– Муратов* никаких законов не нарушал и соблюдает Конституцию – в отличие от российских властей, – говорит «Собеседнику» его давний друг – правозащитник Ян Рачинский, председатель правления общества «Мемориал»***, удостоенного Нобелевской премии мира в 2022-м. – Но у нас вместо того, чтобы вести госполитику в цивилизованных рамках, пытаются заткнуть рот тем, кто говорит правду. Дмитрий Андреевич* – человек очень мужественный, очень добрый и безукоризненно честный.

– Насчет Муратова* одни удивляются, почему его с его позицией до сих пор не включали в реестр, а другие – почему именно сейчас?

– Потому что закон об иноагентах – юридическая нелепость. Решения принимаются во внесудебном порядке по усмотрению неведомых чиновников. Причем скорее всего не Минюста, а иных структур. В любом случае решения не основаны на каких-либо формальных признаках. Это чистое самоуправство. «Иноагентский» закон – что сказка «Новое платье короля» Андерсена. Ведь можно посчитать, что крик ребенка «Да ведь король-то голый!» направлен на «формирование негативного отношения...», и объявить невинного младенца иноагентом. А можно прислушаться – и одеть короля.

Тем временем полиция проводит проверку в отношении народной артистки РФ Лии Ахеджаковой. Актрису подозревают в «дискредитации ВС РФ». Выяснилось, что в июле на поклонах после выступления в немецком Бремене она взяла в руки врученный кем-то из зрителей сине-желтый флаг.

– Лию Меджидовну преследуют не за то, что флаг не бросила, а за то, что она в принципе есть, думает и говорит, за то, что в свои 85 лет сохранила волю и совесть, за то, что не боится, – комментирует «Собеседнику» адвокат и правозащитник Михаил Беньяш*. – Таким образом показывают, что ей, власти, всё дозволено.

*Власти РФ считают иноагентом.

**Власти РФ ликвидировали.

***Власти РФ посчитали иноагентом, нежелательной организацией и ликвидировали.

Рубрика: Политика

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