Министр под «охраной»

Полицейский в пиджаке

В кадре – опрятный мужчина в дорогом костюме и со столь же дорогими часами на левой руке. Он совсем не похож на человека из полиции, скорее на бизнесмена или представителя элиты. Хотя излагаемые им мысли больше подходят именно полицейскому.

– Без денег Майдан не мог случиться. Было огромное количество общественных организаций и грантов, которые выделялись на Украину, – говорит он. Этого человека зовут Виталий Захарченко, он больше трех лет возглавлял МВД Незалежной, а сейчас разыскивается СБУ по обвинению в превышении служебных полномочий и пособничестве в растрате средств МВД Украины.

В дорогом костюме Захарченко предстал перед режиссером Оливером Стоуном, который снимал фильм «Украина в огне» о событиях на Майдане в 2013–2014 годах. И в той ленте всячески снимал с себя ответственность за разгон митингующих, ставший причиной первых столкновений. Мол, это мог сделать тогдашний руководитель администрации президента Украины Сергей Левочкин.

Как бы то ни было, в родной стране Захарченко уже не ждут – он лишен украинского гражданства. Как выяснил «Собеседник», бывший чиновник вполне удачно освоился на российской земле. Теперь его действительно можно называть бизнесменом. Причем весьма успешным. А скоро он и сам сможет снимать фильмы – как Оливер Стоун.

Фонд-пустышка

С Украины Захарченко сбежал еще во время событий на Майдане – в феврале 2014-го. Вскоре его семья поселилась в Москве. На новой родине экс-силовик уже в январе 2015-го стал единственным учредителем благотворительного фонда «Юго-Восток», который помогает бывшим украинским силовикам и жителям мятежных республик.

«Десятки тысяч убитых (в том числе и детей) в результате «антитеррористической», а по правде – карательной операции в Донецкой и Луганской областях, сотни заживо сожженных людей в Одессе, десятки расстрелянных в Мариуполе, тысячи «нежелательных сепаров» на «Миротворце», сотни осужденных за «сепаратизм» – вот далеко не полный перечень «шагов» к «еуропейским» ценностям, которые уже сделала и продолжает делать так называемая демократическая «влада» Украины», – говорится на сайте фонда (орфография сохранена).

На этом же сайте можно прочитать обширную биографию Захарченко (в ней нет ничего об уголовных делах против него), многочисленные статьи экс-главы украинского МВД («Зеленский достоин пожизненного заключения», «Война за Украину только начинается» и так далее). Нет только одного – возможности перечислить деньги в этот благотворительный фонд. Вернее, так: вкладка «Оказать помощь жителям Донбасса» есть, но деньги перечислить невозможно, узнал «Собеседник». При попытке осуществить денежный перевод выдается ошибка. А ведь возможность перечислить деньги – это главное, о чем должна думать благотворительная организация.

С фондом Захарченко вообще многое как-то не так. Его учредители скрыты из ЕГРЮЛ, никакой отчетности организация не публикует, а по телефонам, указанным на сайте, никто не отвечает. В налоговой базе есть бухгалтерские документы благотворительного фонда, да вот незадача – на его балансе сплошные нули.

Впрочем, и без «Юго-Востока» дела Захарченко последние годы шли в гору. В 2018-м бывший силовик стал владельцем нескольких охранных организаций, общая годовая выручка которых превышает 100 млн рублей. Среди клиентов Захарченко – МГУ, а также управление капитального строительства Москвы...

Но одной лишь охраной его бизнес не ограничивается. Захарченко занимается выращиванием бобовых: по крайней мере, такой вид деятельности прописан в карточке ООО «Хозяйство Покровское». Экс-глава МВД Украины владеет долей в этой компании еще с 2019-го, и вновь – фирма не публикует финансовой отчетности. Будто и не существует вовсе. Хотя только доля Захарченко в уставном капитале организации составляет почти 5 млн рублей.

А не так давно бывший главный украинский милиционер открыл в себе любовь к фильмам и телепередачам. В мае он стал единственным учредителем компании «Инсайд медиа холдинг», которая займется производством видеоконтента.

Охрана в копеечку

Захарченко довольно быстро перенял российские традиции, когда у чиновников (нынешних и бывших) в бизнес идет ближайшее окружение. Вот и дочь экс-силовика тоже стала предпринимателем. Причем, как и он, пошла в охранный бизнес. Сегодня Виктория Нехаева – собственница ЧОП «Фалькон Крым», коим она владеет еще с 2016-го.

Ее охранными услугами пользовались больницы полуострова, Крымский этнографический музей, Центральный музей Тавриды...

Но самым активным клиентом охранной организации дочери Захарченко стала Распорядительная дирекция имущества Республики Крым. С 2016 по 2018 год чиновники заплатили ЧОП «Фалькон Крым» более 200 млн рублей. Причем из раза в раз, из подряда в подряд организация Нехаевой не могла уложиться в начальную цену, заявленную в тендере.

Большой вопрос, как это вообще могло произойти, ведь охрана – это не производство автомобилей, где на любом этапе могут возникнуть сложности. Однажды разница в начальной и итоговой цене составила аж 15 млн руб. (26 и 41 млн соответственно). Несмотря на регулярные завышения цен, чиновники продолжали пользоваться охранными услугами именно этой фирмы. Что интересно, тендер с теми самыми 15 млн разницы сейчас удален с сайта госзакупок.

А несколько лет назад Нехаева «зашла» на территорию, очень хорошо знакомую ее отцу. Тогда другая ее охранная организация – «Эшелон» получила подряды от санатория «Подмосковье», подконтрольного МВД России.

И в некоторых случаях чиновники активно помогали дочери Захарченко, выяснил «Собеседник», изучив конкурсную документацию. Так, в июле 2017-го на получение подряда претендовали сразу четыре фирмы. Причем «Эшелон» предложил не самую низкую стоимость своих услуг и поначалу занимал в рейтинге третье место. Но члены конкурсной комиссии отвергли более дешевые предложения, раскритиковав их по разным характеристикам (из документов оценочные суждения удалены). И в итоге отдали подряд дочери Захарченко. Везение, не иначе...

Квартира силовика

В Москве Захарченко проживает в 170-метровой квартире на Звенигородской улице, ее стоимость может превышать 100 млн руб. Кроме того, как уже рассказывал «Собеседник», Захарченко владеет домом в англосаксонском стиле в элитном поселке «Park Ville Жуковка». Двухэтажный особняк с бассейном, общей площадью 664 кв. м, отделанный гранитом, он приобрел весной 2018-го, согласно выписке из Росреестра. На этот же адрес он заказывал ковидный пропуск во время пандемии в 2020-м. Конечным адресом в том пропуске указан Арбат, 10, где расположен торговый центр «Старая улица».