БРИКС: «кирпичики» складываются в неровную стену?
На минувшей неделе прошел XV саммит БРИКС. Так ли уж однозначно радужны его итоги, как их представляют?
1. Кто рулит?
Формально это объединение равноправных членов, где все решения могут быть приняты только единогласно. А что на деле?
– На мой взгляд, пока это больше имиджевый проект Китая, который показывает, что может быть центром притяжения, и для которого БРИКС – опора в конкуренции с США и площадка для взаимодействия с Латинской Америкой и Африкой, – считает политолог Константин Калачев. – Большой выгоды для России я не вижу: она может тут затеряться. Там сложный состав участников. К примеру, мы до сих пор не могли склонить старый состав БРИКС к поддержке всего того, что делает Россия.
– Если говорить про мало что сейчас решающую ООН, то справедливости ради все же стоит отметить: те страны, которые входят в БРИКС, голосуют более-менее единообразно, – замечает экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
– Китай идет к модели биполярного мира, создает клуб своих друзей, – продолжает Калачев. – Так, включение в состав еще недавно конфликтовавших Ирана и Саудовской Аравии объясняется тем, что они помирились именно на китайской площадке и выстроили отношения не без помощи КНР. Для остальных же стран это объединение, где можно критиковать Запад (при этом формулировки достаточно осторожные). И попытка поднять собственный статус.
2. Зачем расширяются?
С 1 января 2024-го в состав БРИКС войдут еще шесть стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Аргентина, Эфиопия. Уровень экономик у новичков слишком разный. Что это – расширение ради расширения или есть и другие мотивы?
– Интересно, что вообще договорились, – считает Андрей Нечаев. – Бразилия выступала категорически против расширения, Россия – двумя руками за. Но для Кремля это чисто политическое решение: как бы альтернатива Западу. В любом случае те шесть стран, которым направили приглашения, вызывают большие вопросы. Да, саудиты начали первые контакты с Ираном, но в принципе-то эти страны – ярые противники. Эфиопия – полунищее государство, которое получает гуманитарную помощь и выглядит весьма странно на фоне таких гигантов, как Китай, Индия и даже Россия.
Дальше. Раньше единственной нефтяной страной в БРИКС была Россия, – продолжает эксперт. – А теперь будут приняты ее прямые конкуренты на этом рынке (Саудовская Аравия и ОАЭ). Хотя теоретически, конечно, возможно, что в рамках БРИКС они будут лучше договариваться, чем в рамках ОПЕК+.
– И раньше в БРИКС были заложены большие противоречия. Между Индией и Китаем, к примеру, – соглашается Калачев. – А теперь противоречий становится гораздо больше. Кроме того, политическое будущее новых участников неоднозначно – скажем, Аргентины и Эфиопии.
Другими словами, это Ноев ковчег, – подытоживает эксперт. – И попробуйте там продвигать интересы России, которая не просто претендует на биполярный мир (как его видит Китай, пытающийся сглаживать противоречия), а хочет идти на обострение. Иран, может быть, тоже хочет – куда ему деваться? А Египет, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия? Да и с Бразилией и Аргентиной не все так однозначно. В общем, чем больше участников, тем сложнее управлять.
Среди новых членов БРИКС – две страны, входящие в G20. Зачем им это надо?
– Думаю, они рассчитывают, что это может стать поводом для последующего торга (кого они любят больше – США или Китай?), – объясняет Калачев, – и получать на этом некую капитализацию.
– Чем в большем числе объединений состоит страна, тем больше у нее возможности диверсифицировать свою политику и экономические связи, – добавляет Нечаев.
3. Какой толк России от БРИКС?
– Надо признать, Россия переключила нефтяные потоки из Европы на Индию и Китай, что поддержало доходы наших экспортеров, бюджет (при всех проблемах с рупиями), – говорит Андрей Нечаев. – Но надо помнить: БРИКС – не военный и не политический союз, никаких обязательных решений эти саммиты не принимают. Каждая страна преследует исключительно собственные интересы. Китай делает это последовательно и жестко. России же это касается лишь в той мере, в какой наши интересы совпадают с интересами других игроков. Например, покупать российскую нефть с дисконтом. И нам хорошо, что не следят за потолком цен, и Китаю с Индией – потому что они получают дешевое сырье. А Индия и вовсе стала крупным экспортером нефтепродуктов в Европу вместо России. Специфический, но вполне себе общий экономический интерес.
4. Будет ли единая валюта?
– Единая валюта вызывает большие сомнения, – считает Андрей Нечаев. – Она никому не нужна. Такой валютой мог бы стать юань: у Китая наиболее мощная экономика и наиболее крупный торговый оборот. Но это вряд ли будет приемлемо для других стран. Зачем Китаю уходить от юаня и доллара в третью валюту, непонятно.
Что касается торговли в нац-валютах, о которой много говорили на саммите, – продолжает эксперт, – то она интересна лишь странам-импортерам. Классический пример: Индия расплачивается с нами за нефть рупиями. Но что с ними дальше делать? В любом случае у большинства стран БРИКС, кроме Китая, ограниченный экспортный потенциал. Торговля в нацвалютах только создаст проблемы.
5. Россия теряет статус?
Звоночков для России на саммите прозвучало несколько. Во-первых, глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что НБР вынужден приостановить все операции в России, чтобы избежать санкций. И это несмотря на то, что Россия – не только один из членов – основателей организации, но и вносит существенный финансовый вклад в этот банк.
Г-жа Руссефф объяснила: приходится считаться с тем, что «международная финансовая система существует»... Кстати, еще в июле стало известно, что НБР уже не рассматривает новые проекты в России.
– Ключевую роль в НБР будет теперь играть не только Китай, но еще ОАЭ и Саудовская Аравия, – говорит Калачев.
– Депутат ГД Анжелика Глазкова задавала по этому поводу вопрос вице-премьеру Алексею Оверчуку, который курирует наше участие в БРИКС. Он ответил: да, проблема есть, мы над ней работаем... И все. Мне трудно представить ситуацию, когда СЭВ свернул бы деятельность в СССР из-за западных санкций, – возмущается экс-дипломат и политик Николай Платошкин.
Второй звоночек – желание преобразовать Совбез ООН. Об этом давно говорят. На этот раз – и сами участники саммита, и Генсек ООН...
– Индия давно хочет быть членом Совбеза ООН, как и Бразилия, – перечисляет Платошкин. – Аргентина тоже высказывает такие пожелания... России же это в корне невыгодно, и она, естественно, против.
Наконец, третий звоночек: из-за ордера МУС и позиции ЮАР, ратифицировавшей Римский статут, президент России не смог приехать на саммит. Потери имиджевые или более серьезные?
– Имиджевые потери, конечно, есть, – считает Калачев. – Вот если бы не поехал, предположим, еще и индийский лидер в знак поддержки, был бы баланс. Но тут дело серьезнее. Видите ли, мы предполагаем, что имеем максимальную субъектность и являемся одним из лидеров БРИКС, но, мне кажется, себя обманываем. Сейчас позиция России в БРИКС все-таки уязвима. Мне представляется, что сегодня Россия все больше становится для многих стран предметом торга: а что нам будет, если мы попытаемся влиять на позицию Кремля в вопросе СВО? Смотрите, как США пытаются оторвать Индию от России. И та имеет от этого свои выгоды. А для Ирана Россия – инструмент решения проблемы военного усиления. Для Китая мы те ребята, что бодаются с США, отвлекая внимание от КНР...
У всех свои выгоды, – повторяет эксперт, – и все прагматики. Только Россия излишне романтична. Нас пытаются убедить, что у нас прагматичная внешняя политика, но на деле выходит: прагматики – все остальные, а не мы...
за кулисами
Макрона так и не пригласили на саммит БРИКС.
Си Цзиньпин исчез на несколько часов во время статусного бизнес-форума, поручив прочитать речь своему министру. Что произошло, так и осталось загадкой.
Помощника китайского лидера не признала охрана саммита и не пустила в зал.
Независимо от количества стран-членов, название организации решили не менять.