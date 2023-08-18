Мосгорсуд признал законным приговор Перовского райсуда в отношении экс-сотрудника столичного главка МВД России Сергея Клокова (он же Семиэль Ведель), первого арестованного в России (еще в марте 2022-го) по статье о «фейках» про армию: семь лет колонии.

Подсудимому, уроженцу города Ирпень Киевской области, что под Бучей, напомним, вменялось в вину содержание трех частных телефонных разговоров – с родственником и друзьями. О том, что говорил Клоков, стало известно только потому, что его прослушивала полиция. По версии следствия, обвинения и судей, три личные беседы с разными людьми поочередно (в разное время) стали одним «публичным распространением заведомо ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти».

– В приговоре суд никак не объясняет, почему он считает это публичным распространением информации, – заявил адвокат осужденного Даниил Берман на прениях во время апелляции. – Есть и другой момент – заведомость. В приговоре написано, что каждый человек обязан изучать официальную информацию, знать ее содержание и сверять с ней свои слова. Где и в каком законе такое написано?! И где написано, что человек должен этим официальным источникам доверять? Он что, не может относиться к ним критически?

– Я уже полтора года лишен свободы, не понимая, за что, – взял слово Сергей Клоков. – Никаких массовых рассылок не делал, информацию брал из открытых, не запрещенных источников. По-простому спрашивал у Алисы в телефоне, а она ссылалась на «Яндекс.Новости» и «Википедию»... За что так со мной?! Моя семья уничтожена! Мои малолетние дети, моя пожилая мама, мой отец-инвалид страдают!

Родители Клокова-Веделя, его сестра и просто неравнодушные граждане пришли поддержать его на заседании и узнали еще одну неприятную деталь. Оказалось, судья первой инстанции, вынося приговор в апреле, не указала в нем отягчающее обстоятельство, как того требовал закон: он – сотрудник органов внутренних дел. В июне это обстоятельство убрали из перечня отягчающих, а значит, у защиты были бы основания требовать снижения срока – хотя бы на год (закон работает в обратную силу, если в пользу обвиняемого). Но наказание уменьшить не удалось.