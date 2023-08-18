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Рома «Зверь» определился, на чьей он стороне и стёр антивоенные высказывания в соцсетях

Но в искренность музыканта не поверили ни в одном политическом лагере, ни в другом

Музыканты, попавшие в немилость к суровым российским властям, иногда не выдерживают статуса запрещённых в России и идут на довольно унизительное покаяние.

На неделе сразу два случая – группа «Звери» съездила на фронт, а Моргенштерн* пожаловался на американский капитализм и рассказал о тоске по родине.

Рома «Зверь» Билык на зверя не очень похож: в обычной жизни довольно скромен, без симптомов звёздной болезни и тяги к скандалам. Тому же Моргенштерну* – полная противоположность. Ещё менее «хищным» – скорее потерянным и загнанным – «Зверь» выглядел на Донбассе.

В юности Рома несколько лет пожил в Мариуполе и Киеве. В феврале 2022 года выступил с небольшим антивоенным месседжем, заявив, что группа «Звери», «как и все здравомыслящие люди, против любых военных действий». «Зверей» не трогали год с лишним, но когда они попали на афиши питерского экономического форума, все-таки настучали куда следует. И лишили статусного концерта на Дворцовой. Дальше замаячила перспектива оказаться в чёрных списках, где уже немало рок-легенд уровня БГ*, Шевчука и Макаревича*, но пребывание в несгибаемой компании денег и комфорта не принесёт.

На опубликованных кадрах Роман вместе со своим гитаристом смотрят, как стреляют из гранатомёта, а потом исполняют для военных песни под гитару и балалайку. По энергетике до мощнейших сольных концертов «Зверей», когда Рома с последними словами своего хита «Я ухожу, ухожу красиво» безбашенно прыгал в воду, это далеко.

Похожая ситуация была с Филиппом Киркоровым, которому «православные активисты» угрожали сорвать тур. После того как Филипп произнёс речь в поддержку происходящего и побывал в госпитале, назойливые активисты исчезли, и больше на Киркорова никто не наезжал.

Антивоенные высказывания полуторагодичной давности Роман в соцсетях стер. В итоге в искренность музыканта не поверили ни в одном политическом лагере, ни в другом. Непримиримые сошлись наконец во мнении хотя бы по вопросу о том, что Рома «Зверь» – он «за бабло».

С другой стороны к фронту подъезжала в эти дни Светлана Лобода, спевшая для украинских солдат. Правда, эта артистка, хорошо известная россиянам, сразу обозначила свою позицию, порвав связи с Россией. На Донбассе выступил и Григорий Лепс: он дал концерт в Луганске. Лепс тоже сразу определился, с кем он.

*Власти РФ считают иноагентом

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