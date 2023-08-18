Небо, самолёт, Пригожин

В Тверской области близ села Куженкино 23 августа разбился частный самолёт Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. В числе погибших руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и два его ближайших подручных – Дмитрий Уткин (тот самый, с позывным «Вагнер») и Валерий Чекалов.

Крушение бизнесджета произошло ровно через два месяца после начала мятежа Пригожина, который вагнеровцы называли «маршем справедливости». В последнее время медийно активный глава ЧВК выступал редко, но 21 августа вновь заявил о себе:

– Работаем. Температура плюс пятьдесят, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД (разведывательно-поисковые действия. – Ред.). Делает Россию ещё более великой на всех континентах, а Африку – ещё более свободной, – сообщил Пригожин, выйдя на связь с Чёрного континента.

По инсайдерской информации, на родину «повар Путина» прилетал для согласования с властями африканского направления политики.

Бабахнуло, взорвалось, падает

Обсуждаются несколько основных версий произошедшего. Связанный с вагнеровцами телеграм-канал Grey Zone сразу же сообщил, что самолёт сбит силами ПВО. В пользу этой версии – слова очевидцев, слышавших два хлопка. Именно столько бывает при работе ПВО: один – от вылета, другой – от прилёта.

– Сбили, бабахнуло два раза, взорвалось, падает, – рассказала местная жительница, выложившая видео с моментом падения судна.

В свою очередь издание The Moscow Times напомнило, что неподалёку от места падения находится резиденция президента РФ, охраняемая взводом из четырёх противоракетных комплексов С-300.

Чуть позже прокремлёвские СМИ начали разгонять другие сценарии происшествия. Телеграм-канал Shot сообщил о возможной бомбе в отсеке шасси, Baza назвала наиболее вероятным взрыв в сервисном отсеке в районе санузла, Mash привёл версию о неосторожном обращении с оружием на борту (то есть сами себя подорвали). А генерал-майор в отставке Владимир Попов предположил, что падение могло случиться из-за плохих метеоусловий или попадания птицы в турбину. Последние из перечисленных версий явно не относятся к мейнстримовым.

Политическое убийство или инсценировка

Про версию, которая сразу приходит на ум, в России можно говорить только эзоповым языком и намёками. Ксения Собчак, например, разместила у себя видео с фрагментом интервью Владимира Путина, где он говорит, что не прощает предательство.

В западном инфополе теория о причастности президента РФ к устранению Пригожина господствует.

– Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлён. В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин, – проявил осведомлённость Джо Байден сразу после известия о случившемся.

Другим возможным бенефициаром называют главу Мин-обороны Сергея Шойгу, которого Пригожин очень сильно и совсем недипломатично критиковал. Кстати, во время мятежа «Вагнера» боевиками был сбит самолёт российских войск с 10 человеками на борту – столько же находилось и в бизнесджете руководителя ЧВК.

Многие российские пропагандисты предпочли в первое время после сообщений об авиакатастрофе отмалчиваться. «Соловьёв засунул язык в ж… по поводу самолёта с Пригожиным. Понимает и трясётся», – написал Алексей Венедиктов* про эту ситуацию. (Кстати, Венедиктова* тоже называют бенефициаром убийства, и он сам горячо продвигает эти разговоры, но скорее в шутку: экс-главред «Эха Москвы» до последнего пытался добиться отмены давнишних судебных решений в пользу Пригожина: «Эхо» тогда называло Пригожина главой ЧВК «Вагнер», но тот не только это отрицал, но и засуживал СМИ.)

Другие отправились кто в лес, кто по дрова, называя возможными заказчиками иностранные спецслужбы из всех недружественных стран – Украины, Соединённых Штатов, Франции и даже Польши, что может свидетельствовать о том, что методичек с правильными ответами на возникшие вопросы поначалу никто не получил. Главное, что все отрицали причастность Путина и других руководителей страны к авиакатастрофе. Украинские власти тоже сняли с себя ответственность за возможный теракт.

Маргарита Симоньян отреагировала на событие двумя скупыми постами в своём телеграм-канале. Причём вторая запись была довольно странной. «Среди обсуждаемых версий – инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной», – написала главред агентства «Россия сегодня». Объяснять, что это за «более очевидная» версия, Симоньян не стала.

Учитывая известную любовь Пригожина к мистификациям и умению перевоплощаться, появление теории об инсценировке стало вполне логичным.

– Для того чтобы скрыться навсегда, взяв один из многочисленных запасных паспортов, сгоревший самолёт – тоже подходящий повод. Ворон костей не соберёт, концы в пепел, след простыл, – высказала своё мнение Екатерина Шульман*.

В арабской и африканской прессе появились свидетельства, что Пригожин находится в Мали. Подтвердить или опровергнуть эти сообщения не представляется возможным. В пользу конспирологической версии говорит и пролёт над местом катастрофы второго Embraer-135, якобы принадлежавшего Пригожину. Глава ЧВК «Вагнер» часто регистрировался на один рейс, а летел другим бортом в целях безопасности. Самолёт сел в подмосковном аэропорту Остафьево, а через день вылетел в Баку. Правда, в компании «Джетика», эксплуатирующей лайнер, позже сообщили, что к ЧВК «Вагнер» бизнесджет не имеет отношения.

«Помним, знаем и не забудем»

Когда появилась первая информация о крушении самолёта Пригожина, Путин выступал на мероприятии, посвящённом 80-летию Курской битвы. Президент даже пообщался с собравшимися людьми, что бывает нечасто. О возможной гибели Пригожина российский лидер высказался только через сутки.

– Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились – а вроде первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер» – хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем, – сказал Путин. – Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и, когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен.

А исчезнувший на время Дмитрий Песков появился, чтобы назвать западные теории о причастности его начальника к авиакатастрофе «абсолютной ложью».

Прогноз Арестовича сбылся

Почти сразу после мятежа украинский блогер и популярный политик Алексей Арестович, которого Росфинмониторинг внёс аж в список экстремистов и террористов, довольно точно предсказал, сколько Пригожину осталось жить.

– Он может прожить ещё два-три месяца, – говорил тогда политик в интервью Дмитрию Гордону*.

P. S. В 1925 году на операционном столе скончался нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе. В 1940 году в Мексике был убит Лев Троцкий. Его убийца – агент НКВД, отсидевший за это 20 лет в мексиканской тюрьме, получил звание Героя Советского Союза. Наконец, в 1934 году в Ленинграде убили партийного главу города Сергея Кирова.

«Эх, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике», – популярная в народе частушка из 1930-х мелькала в соцсетях после авиакатастрофы с Пригожиным наряду с другими мемами.

*Власти РФ считают иноагентом