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Марина Овсянникова: Казус с Путиным – техническая халатность

Экс-редактор «Первого канала» объяснила, почему президент России заговорил на саммите БРИКС другим голосом

Сюрреалистическая картина предстала перед участниками саммита БРИКС: не приехавший в ЮАР Путин в видеообращении заговорил голосом другого человека. Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в прошлом году акцию против политики Путина в прямом эфире программы «Время», в разговоре с «Собеседником» объяснила, что это было.

– На сленге телевизионщиков это называется «черновой монтаж». Бывает так, что текст спичрайтеры уже написали, но Путин его еще не прочитал по суфлеру, а техническая бригада хочет замерить хронометраж речи. Возможно, кто-то из его личной съемочной группы – монтажер или режиссер – просто наговорил этот текст, случайно они скомпилировали с его видео и выдали в эфир черновой вариант.

– Но совпадали даже движения губ...

– Технические специалисты пишут, что такое возможно из-за перекоммутации. На моей памяти не случалось такого, чтобы приходила запись, где человек говорил бы другим голосом из-за перекоммутации. Склоняюсь к тому, что монтажер просто взял не тот файл. Может быть, у них были похожие названия. Может быть, торопились. Что происходит сейчас с этим монтажером, представить страшно. Или он решил уволиться и напоследок так попротестовал.

– На «Первом канале» вы встречались с этим приемом?

– На телевидении такое часто делается. У нас бывало, по-моему, в утренних выпусках новостей.

– Некоторым наблюдателям показались странными движения Путина, связанные с наручными часами. Как вы относитесь к версии, что у него есть двойник или двойники?

– Ну это такая конспирологическая версия, которая находит свое подтверждение, когда он входит в толпу народа. Не знаю, насколько гипотеза о двойнике верная, но, пока я работала на «Первом канале», явных подтверждений этому я не находила. Слухи эти активизировались в последний год, но, честно говоря, я в это не очень верю.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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