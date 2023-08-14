Выборы, выборы... Те прошли, те – выбыли

10 сентября по всей стране пройдут выборы самого разного уровня – от муниципальных до довыборов в Госдуму, где один депутат досрочно сложил полномочия сам, а еще трое скончались. Будут (пере-) избраны также главы в 21 регионе, в том числе в Москве – путем прямых выборов, а еще в пяти регионах глав назначат через голосование в парламенте. В последнее время можно на каждом углу услышать, что выборы в России умерли и осталась одна профанация. Но кое-где интрига сохранилась, и граждане не сдаются.

Показательная уборка

В Новой Москве предвыборные дебаты вышли из-под контроля. Собственно, кандидаты в муниципальные депутаты – Борис Жорин от КПРФ и Егор Коськов от ЛДПР – затеяли показательную уборку пруда и его окрестностей в поселении Московский. Но конкуренты не могли определиться, кто же займется агитационной уборкой.

Накануне Коськов пришел на устроенный Жориным субботник и чуть не сорвал мероприятие, по словам Жорина, «всячески копируя Жириновского», вследствие чего и был вызван на дебаты.

В ходе дискуссии Жорин толкнул Коськова, после чего тот обратился в бегство вокруг немногочисленных избирателей, которые вяло пытались угомонить Жорина. Насколько можно понять по видеокадрам с места события, кандидаты друг друга не повредили, но вот пруд и прудоохранная зона остались неприбранными.

Жорин в своем телеграм-канале обвинил Коськова в провокации и извинился за свою несдержанность. А Коськов мудро заявил, что «Бог ему судья». Нам кажется, что победил кандидат от коммунистов, но что-то подсказывает, что муниципальный совет все равно прирастет единороссами.

Кандидаты отстреливались

Баллотирующийся на выборах в гордуму Екатеринбурга кандидат в депутаты от КПРФ Павел Шутов устроил стрельбу в Эльмаше.

Инцидент произошел у дома №15 на улице Ползунова. Якобы жильцы дома пожаловались в управляющую компанию на то, что Шутов расклеивал агитационные листовки на досках объявлений. Хотя он имел на это полное право и жильцам на это обычно пофиг, но не пофиг конкурентам. Сотрудники УК приехали и начали деловито снимать агитки Шутова. Такое наверняка было со многими кандидатами и не только на выборах в гордуму Екатеринбурга. Но в отличие от прочих кандидатов, молча проглотивших произвол жилконторы, Павел Шутов ринулся защищать агитацию с оружием в руках. И открыл стрельбу в воздух. По словам кандидата, незадолго до этого некий обрыватель агитлистков угрожал ему, хотел избить и отнял у него листовки.

Шутов сам вызвал полицию на место происшествия и написал заявление на граждан, представившихся сотрудниками жилконторы.

Клоны

На выборах совета депутатов Семилукского района Воронежской области к кандидату от «Родины» Владимиру Вахтину пристроилось сразу 7 однофамильцев. Помнится, на выборах в Заксобрание Петербурга у кандидата Вишневского образовалось сразу два двойника, которые перед выборами и бороды отрастили, похожие на бороду Вишневского, но это, конечно, не идет ни в какое сравнение.

Случай заинтересовал даже главу ЦИК Эллу Памфилову, которая обвинила во всем «политтехнологов» (ну а что, технология, как ни странно, до сих пор работает и активно применяется). Она пообещала завести черный список консультантов, которые плодят кандидатов-двойников. «У нас нет возможности говорить о нарушениях, закон не нарушен, – заявила Памфилова. – Мы можем только выразить публичное общественное порицание таким методам. Страна должна знать имена тех политтехнологов, которые предлагают эти гнусные грязные технологии».

К слову, «Коммунисты России» на выборах губернатора Хакасии выдвинули кандидата Владимира Грудинина. Непонятно, чего они таким способом хотели добиться в регионе, где кандидатом от конкурирующих – основных – коммунистов выступает действующий губернатор Коновалов, но ведь могли выдвинуть и скумбрию. Ну а на выборах в тольяттинскую Думу клонирования не избежала даже «Единая Россия». У их кандидата Алёны Душковой появилась полная тезка-конкурент – совпадают даже отчества. Нелегко придется.

Противогаз в подарок

В Хакасии, где идет единственная настоящая конкурентная борьба за губернаторское кресло, меж тем прошли дебаты кандидатов. В них приняли участие действующий глава и коммунист Валентин Коновалов, единоросс Сергей Сокол, кандидат от партии «Коммунисты России» Владимир Грудинин и Михаил Молчанов от ЛДПР.

Интерес мероприятие вызвало огромный: зрителей набежало так много, что это стало похоже на DdoS-атаку, и эфир начался с большой задержкой. Темой дебатов была экономика региона, но выступающий первым Коновалов начал с обвинений конкурентов в «чернухе». Что правда – такой тренд есть. Михаил Молчанов в ответ поднял проблемы с экологией и подарил Коновалову противогаз. Точнее, только сказал, что дарит, но подарок не отдал, чтобы «коммунисты не посчитали это подкупом избирателей».

Ранее Коновалов приглашал Сокола провести дебаты только между ними : собственно, они – основные кандидаты. Но Сокол отказал ему и обвинил в хайпе.

Не пассивный, но активный

Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова не смогла преодолеть муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Алтайского края. Необходимо было 502 подписи депутатов, а ей удалось собрать только 346. Местное отделение КПРФ не стало молчать и запустило свою версию экстремистского «Умного голосования».

«10 сентября всех призываем прийти на выборы, нужен активный протест! – написал в своем телеграм-канале местный депутат Антон Арцибашев. – Обычный пассивный бойкот выборов работает только в пользу Виктора Томенко (действующий губернатор-единоросс, который выдвинулся успешно)».

Сама Прусакова призвала избирателей «прийти и вычеркнуть всех кандидатов, либо там, где это невозможно сделать – при электронном голосовании, поставить галочку за одного из кандидатов». Пока у коммунистов на примете три кандидатуры, и Томенко среди них нет. За несколько дней до выборов будет озвучена одна фамилия, которую КПРФ и предложит поддержать.

– Для нас главное, чтобы Томенко не победил в первом туре, – рассказала «Собеседнику» Мария Прусакова. – Бойкотировать выборы нет никакого смысла. Поэтому, поскольку кандидат «Против всех» отсутствует, мы призываем граждан идти на выборы и делать бюллетени недействительными, голосуя сразу за всех кандидатов! Но поскольку у нас будет еще и дистанционное голосование, где нельзя поставить больше одной галочки, мы предлагаем голосовать за одного из двух кандидатов. Еще недавно их было трое, но один на днях снялся с выборов. За кого из оставшихся голосовать, будет известно накануне выборов, когда уже нельзя снять кандидата.

Заныр в Москве-реке

Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» Владислав Даванков ради победы нарядился в водолазный костюм и акваланг. Вместе с телеведущей Еленой Летучей они погрузились в Москву-реку с целью ее очистки. Даванков топит за то, чтобы в Москве-реке можно было купаться, не опасаясь за здоровье. Купание в данной водной артерии – далеко не первый вопрос, который волнует москвичей, если вообще волнует. Но в Москве кампания особая: не должна бросаться в глаза и тем более выстреливать.

Добычей Даванкова по итогам заныра стал самокат – бог знает, кто его утопил. «Его мы отправим на переработку, а из старых покрышек (их тоже было в достатке) сделаем безопасное покрытие для детских площадок». Как сообщает Даванков, в ходе акции из Москвы-реки извлекли «несколько тонн мусора». Все-таки выборы – чертовски полезная штука.

цифры

ВЦИОМ провел опрос: за кого бы проголосовали жители Хакасии, если бы выборы проходили уже сейчас.

43% опрошенных заявили о готовности проголосовать за «Единую Россию». Отдать свой голос за КПРФ готовы 23%, за ЛДПР – 8%, за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4% и за партию «Новые люди» – 3%. У каждого восьмого данный вопрос вызвал затруднения (12%).