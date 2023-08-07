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Вчера, в 14:40

Прошедший тюрьму Николай Платошкин оценил тюремные перспективы Дональда Трампа

Российский политик обрисовал будущее своего американского "коллеги по несчастью".

Фото: Global Look Press

Николай Платошкин – дипломат, историк и политолог, общественный и политический деятель

Юристы Трампа просят отложить рассмотрение его последнего дела до 2026-го, прокурор же намерен расследовать его до января 2024-го. Имеют ли значение это даты?

Трампа обвиняют по трем блокам. Первый – во время кампании 2016-го его сотрудники заплатили 100 тыс. $ бывшей порнозвезде. Второй – прекратив быть президентом, он начал работать над мемуарами и показал сотрудникам, которым их надиктовывал, некую секретную переписку. То есть нарушил гостайну. Напомню, аналогичные обвинения были раньше предъявлены Байдену (когда он был вице-президентом при Обаме) и Хиллари Клинтон. Они повинились, и их нарушение признали не затрагивающим национальные интересы... Трамп же с самого начала избрал тактику: я невиновен. Со всеми вытекающими.

Но если по этим двум обвинениям он еще может отделаться легким наказанием, то третье – самое страшное. Трамп заявил, что результаты последних выборов президента сфальсифицированы. После этого его сторонники попытались захватить Капитолий. Сейчас прокурор Джорджии (один из штатов, где решалась судьба выборов) вменяет ему организацию преступного сообщества из 6 человек, распространяющего фейки о ложности выборов. То есть ему клеят насильственный захват власти. По крайней мере, на примере штата Джорджия. И если его признают виновным, ему грозит не меньше 20 лет.

Теперь о датах – январь 2024-го или 2026-й? По законам США человека сначала вызывают в большое жюри, где решается вопрос: надо ли открывать следствие? Если ответ положительный, прокурору даются права начать следствие. И тогда он объявляет, сколько времени ему нужно, чтобы расследовать то или иное нарушение. Такой порядок установлен по ряду преступлений, но не по всем. Так вот, прокурор Джорджии считает, что справится до января 2024-го.

Но, думаю, защита заявит, что последнее обвинение – это федеральное преступление. А такие расследует ФБР. И аналогичное обвинение Трампу могут предъявить и власти других штатов. Тогда следствию потребуется больше времени – все-таки штатов-то 50.

Но почему именно 2026-й? Это – половина срока избранного в 2024-м президента, когда проходят промежуточные выборы в конгресс. Думаю, Трамп рассчитывает все же выиграть выборы (даже если его осудят до них, это не помешает ему избраться – таковы законы США). А федеральных судей назначает президент и утверждает конгресс. Видимо, он предполагает, что в 2026-м состав конгресса будет таким, что утвердит предложенные им кандидатуры...

Рубрика: Политика

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