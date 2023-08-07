Станислав Андрейчук: Как август – сентябрь, так обыски и двери выламывают

В минувший четверг, 17 августа, власти объявили охоту на «Голос»* – организацию, защищающую права избирателей и осуществляющую наблюдение за выборами. Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с «нежелательными организациями», арестован сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц, у него и еще у 14 координаторов «Голоса»* в Москве, Казани и Санкт-Петербурге прошли обыски.

Ситуацию комментирует сопредседатель «Голоса»* Станислав Андрейчук:

– Эта акция проводится как в преддверии единого дня голосования (ЕДГ), так и в рамках зачистки правозащитных организаций одновременно. Ведь прилетело не только нам, но и «Мемориалу»*, и всем остальным. Но у нас это традиционная история. У нас как август – сентябрь, так обыски и двери выламывают. Все, что происходило в последние несколько месяцев в плане изменения законодательства – когда ограничивали возможности для наблюдения и контроля выборов, – находится в одной логике: спрятать выборы подальше. Поэтому наблюдательная организация конечно же мешает. Тем более что кампании, которые проходят в регионах, очень конкурентны. Мы видим, что у власти большие проблемы с обеспечением поддержки и обеспечением результатов – одна Хакасия чего стоит! Это один маленький регион, но он прекрасно демонстрирует, что происходит, когда возникает хоть какая-то конкуренция. Мы понимаем, что ситуация в стране постоянно меняется. Нервничают, судя по всему, все. И уверенности в том, что удастся спокойно добиться нужных результатов в марте 2024 года, наверное, ни у кого нет. Они, безусловно, хотят, чтобы все прошло без скандалов, и «Голос»* здесь очень сильно мешает.

«Голос»* никогда не был «нежелательной» организацией и не мог ею быть, поскольку «нежелательными» могут быть объявлены только иностранные организации, а «Голос»* – сугубо российская. Но они утверждают, что мы – часть иностранной организации ENEMO** (европейская международная сеть наблюдательных организаций. – Ред.), признанной «нежелательной». Но мы не имеем к ней никакого отношения. Однако силовики все это время ходили вокруг ENEMO** и пытались что-то найти. И видимо, ничего существенного не нашли, но пытаются сейчас это пришить.

Григорий Мельконьянц после допроса в СК провел ночь в ИВС, после чего его доставили в следственное управление по Москве, где предъявили обвинение в организации деятельности той самой «нежелательной» организации.

*Признан иноагентом.

**Признана нежелательной организацией.