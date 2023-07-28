Алексей Горинов: Мы не заплатили цену за свободу

«Трудно привыкнуть к запаху гнили»

– Как вы освоились в колонии? Какие отношения сложились с другими заключенными?

– Здесь обычные человеческие отношения. Если не знать, кто за что находится в колонии, то и не подумаешь, что пребываешь среди преступников. Для меня это просто люди разных психотипов с разными характерами и разным развитием интеллекта. По прибытию в колонию несколько месяцев пробыл в отряде усиленного контроля. Там преобладают в основном осужденные молодого и среднего возраста. Был в нем самым возрастным (26 июля Горинову исполнилось 62 года. – Авт.). Сейчас в отряде, в котором уже далеко не самый пожилой з/к. Как и в обычной жизни на свободе, стараюсь выстраивать со всеми ровные, доброжелательные отношения. Мои коллеги-сидельцы в основном из Москвы или Владимирской области. Много иностранцев – белорусов, армян, азербайджанцев, есть даже кубинцы. В предыдущем отряде подружился с гражданином Кот-д’Ивуара. Он учился в МГТУ имени Баумана 12 лет назад, женился на гражданке России (но нашего гражданства не получил), у него двое детей. Зарабатывал частными уроками французского языка. А сюда попал за найденную при нем дозу наркотического вещества для личного применения. Теперь ему, как и всем осужденным иностранным гражданам, после отсидки грозит депортация без права въезда в Россию на долгие годы.

Немало з/к из бывших советских республик – «второходы». На своей родине их уже однажды или многократно судили. И хотя по российским законам «первоходы» не могут содержаться вместе со «второходами», последние для России считаются тоже «первоходами». Администрация колонии часто назначает таких з/к своими представителями – дневальными и завхозами отрядов, хотя у некоторых их них нет даже законченного среднего образования. Перед моим приходом в новый отряд всех предупредили, чтобы не общались со мной на политические темы! Смешно, конечно. Несколько человек сразу подошли ко мне и сказали, что им никто не указ, о чем со мной говорить.

А в предыдущем, более молодежном отряде подобных запретных тем не было. Узнав, что я был муниципальным депутатом, многие в первую очередь интересуются моей бывшей депутатской зарплатой. Они думают, что в ней и состояла вся моя профессиональная занятость. И очень удивляются, узнав, что деятельность мундепов – это, прежде всего, общественная работа.

– Как обстоят дела с медициной? И с вашим здоровьем?

– Нас 60 человек в одном помещении, живем очень скученно, поэтому в отряде все непрерывно болеют по кругу внутриотрядным, постоянно мутирующим вирусом. Это некий аналог внутрибольничной инфекции. В ИК-2 практически нет никакой медицинской помощи: нет необходимых лекарств и медикаментов, некому поставить диагноз, назначить курс лечения. И это в колонии почти на 800 человек! Раз в полгода бывает стоматолог – он может только вырвать зуб. При этом в нашем отряде отбывает срок профессиональный стоматолог, который предлагал администрации наладить работу по оказанию осужденным полноценной помощи (и в медпункте есть полностью оборудованный кабинет). Но получил отказ. Это какая-то средневековая дикость! Коль скоро государство берет на себя бремя содержания и исправления граждан, лишая их свободы, в таких местах должна быть и лучшая в стране медицина, поскольку осужденные лишены права выбора медицинского учреждения и врачей. Страдание от болезней не должно быть дополнительным внесудебным наказанием.

Что касается меня, я с февраля не могу вылечить бронхит, избавиться от которого мог бы за день. Но мое лекарство сюда не допускают. Осужденных с серьезными заболеваниями отвозят в больницу при ИК-3 строгого режима во Владимире. Многие побывавшие там рассказывают жуткие истории про насилие со стороны сотрудников. Поэтому осужденные боятся этого заведения, предпочитая мучиться в ИК-2. Я пробыл в больнице при ИК-3 с воспалением легких около двух месяцев. Со мной обращались корректно. Как сказал мне председатель ОНК Владимирской области (бывший силовик Сергей Яжан. – Авт.), который в курсе того, что там происходит, я был «на особом контроле». Кстати, один из первых вопросов, который он задал мне, навестив, – не били ли меня…

Там же, в ИК-3, перед выпиской из больницы меня поставили на профилактический учет как осужденного, склонного к побегу. Теперь в ИК-2 каждые два часа, где бы я ни был, подходит сотрудник с видеокамерой и требует доклада о том, кто я и к чему склонен. Таким образом вся моя жизнь в колонии поделена на двухчасовые интервалы. Посчитал: за весь срок пребывания в ИК-2 мною должно быть сделано около 15.300 таких докладов! Ночью, хотя и не будят меня специально, все равно просыпаюсь – так же, каждые два часа, когда сотрудник, громыхая ботинками по деревянному полу, подходит к моей шконке, включает видеокамеру и что-то бормочет в нее. Это форменное издевательство, к которому невозможно привыкнуть! А еще очень трудно привыкнуть к запаху гнили, который доносится отовсюду. ИК-2 стоит среди болот. Надлежащая гидроизоляция подвалов жилых, бытовых и административных корпусов отсутствует. Поэтому подвалы эти на протяжении многих лет затоплены протухшими грунтовыми водами. Отсюда просто тучи комаров!