Невыездной призывник может попасть на деньги

Сенаторы одобрили закон, который устанавливает запрет выезда за границу для призывников с момента размещения повестки в едином реестре. Как быть тем, кому повестка пришла по ошибке и кто не подлежит призыву, а билеты или путевка уже куплены?

Запрет на выезд применяется в качестве временной меры и направлен на обеспечение явки призывников в военкомат. Запрет будет автоматически сформирован, когда повестка появится в едином реестре повесток. Весной глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что реестр может появиться к осеннему призыву на срочную службу в 2023 году.

До того как реестр заработает, запрет на выезд из страны будет применяться со дня направления призывникам повестки, в том числе по месту работы или учебы. Уведомление о решении призывник получит в личном кабинете на «Госуслугах».

Повестка может прийти и человеку, который по закону не подлежит призыву, этого не ожидал и уже купил авиабилеты или турпутевку за границу.

– Во время мобилизации в договорах с турагентствами появился пункт, что если человека (после покупки тура. – Ред.) призвали на военную службу, у военкомата возникли к нему вопросы и ему ограничили выезд за рубеж, то это признается страховым случаем для невыезда и деньги ему вернут. Но для этого должна быть оформлена страховка от невыезда, – объясняет юрист центра «Антипризыв» Артем Мугунянц. – Сейчас надо будет отслеживать себя в реестре: если вас туда уже внесли, то путевку покупать не надо, если вас там нет, то можете покупать, оформив страховку от невыезда.

Как объясняет Мугунянц, решение госорганов – это обстоятельство непреодолимой силы, а когда оно возникает, стороны не несут ответственности, призывник не виноват в том, что такое случилось. То же самое, по его словам, и с билетами. Шансы вернуть деньги есть.

Запрет носит временный характер: если человек докажет, что имеет отсрочку или освобождение, ограничение снимут. Вопрос – сколько времени это займет. Юрист отмечает, что пока на практике в военкоматах все происходит не быстро.

– Вы приходите в военкомат, пишете заявление, его регистрируют, и в течение месяца должен быть дан ответ, и если он положительный, должны быть сняты ограничения, – говорит Мугунянц.