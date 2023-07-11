Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:34

Невыездной призывник может попасть на деньги

Как быть тем, кому повестка пришла по ошибке?

Фото: Global Look Press

Сенаторы одобрили закон, который устанавливает запрет выезда за границу для призывников с момента размещения повестки в едином реестре. Как быть тем, кому повестка пришла по ошибке и кто не подлежит призыву, а билеты или путевка уже куплены? 

Запрет на выезд применяется в качестве временной меры и направлен на обеспечение явки призывников в военкомат. Запрет будет автоматически сформирован, когда повестка появится в едином реестре повесток. Весной глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что реестр может появиться к осеннему призыву на срочную службу в 2023 году.

До того как реестр заработает, запрет на выезд из страны будет применяться со дня направления призывникам повестки, в том числе по месту работы или учебы. Уведомление о решении призывник получит в личном кабинете на «Госуслугах». 

Повестка может прийти и человеку, который по закону не подлежит призыву, этого не ожидал и уже купил авиабилеты или турпутевку за границу. 

– Во время мобилизации в договорах с турагентствами появился пункт, что если человека (после покупки тура. – Ред.) призвали на военную службу, у военкомата возникли к нему вопросы и ему ограничили выезд за рубеж, то это признается страховым случаем для невыезда и деньги ему вернут. Но для этого должна быть оформлена страховка от невыезда, – объясняет юрист центра «Антипризыв» Артем Мугунянц. – Сейчас надо будет отслеживать себя в реестре: если вас туда уже внесли, то путевку покупать не надо, если вас там нет, то можете покупать, оформив страховку от невыезда. 

Как объясняет Мугунянц, решение госорганов – это обстоятельство непреодолимой силы, а когда оно возникает, стороны не несут ответственности, призывник не виноват в том, что такое случилось. То же самое, по его словам, и с билетами. Шансы вернуть деньги есть. 

Запрет носит временный характер: если человек докажет, что имеет отсрочку или освобождение, ограничение снимут. Вопрос – сколько времени это займет. Юрист отмечает, что пока на практике в военкоматах все происходит не быстро. 

– Вы приходите в военкомат, пишете заявление, его регистрируют, и в течение месяца должен быть дан ответ, и если он положительный, должны быть сняты ограничения, – говорит Мугунянц. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 недели назад

Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Общество 8 часов назад

Гусеницы отстали от ЧВК «Вагнер»

Политика 9 часов назад

Дмитрий Лабин: Искать судей, выдавших ордер на арест Путина, должен и Интерпол

Общество 9 часов назад

Отобрать компьютеры

Политика 1 день назад

Президентские осведомители. «Собеседник» присмотрелся к самым известным российским военкорам

Общество 1 день назад

Служить бы рад, но так вот — очень тошно

Без рубрики 1 день назад

Футбол без пива – деньги на ветер

Общество 1 день назад

Башню снесло: новосибирец вживил себе в мозг чип, просверлив голову

Политика 2 дня назад

Хайль Зеленский?

Общество 2 дня назад

А не подумать ли нам о народе?

Расследование 2 дня назад

Семью Алишера Усманова постигла утрата

Общество 2 дня назад

Как советская девушка Инна превратилась в Иннокентия

Политика 2 дня назад

Борис Кагарлицкий* сидел при Брежневе, сидит при Путине

Политика 3 дня назад

Для Путина наступили «черные дни»: Россия решила вернуть свое влияние в Африке

Общество 3 дня назад

Какой на самом деле будет инфляция?

Общество 3 дня назад

Вопрос ребром: родиной чего является для вас современная Россия?

Политика 3 дня назад

Метаморфозы «Киндер–сюрприза». Как карьера полностью изменила Сергея Кириенко

Политика 3 дня назад

Екатерина Шульман*: Империя Пригожина вплетена в ткань государства

Общество 4 дня назад

Вертолетов станет больше

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика